Remate de oro: Al Haram mantiene el invicto al ganar el Saudi Derby G3 y suma puntos para el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 14 de febrero, en el hipódromo King Abdulaziz de Riad, se celebra una de las pruebas con mayor vinculación al hipismo americano: el Saudi Derby (G3). En esta edición, disputada sobre una milla en pista de arena, la victoria fue para a Al Haram (Ire), ejemplar que defiende los colores locales bajo la conducción del jinete brasileño Ricardo Sousa.

Con un avance arrollador en los últimos 200 metros, Al Haram (Ire) extiende su racha perfecta de 4-4. El potro de tres años llegaba invicto a este compromiso tras triunfar previamente en las 2000 Guineas, prueba que le otorgó la clasificación directa para esta cita en Arabia Saudita.

Al Haram labra el camino al Kentucky Derby

El pupilo de Abdullah Alsidrani corría en los puestos de retaguardia durante gran parte del recorrido. Mientras tanto, el comando pertenecía a Obliteration, que bajo la guía de Joel Rosario en representación de Estados Unidos, soportaba una presión constante y defendía el liderato con gallardía durante toda la curva final.

En el tramo decisivo, Obliteration —impulsado por el jinete dominicano miembro del Salón de la Fama— libraba una cerrada batalla contra Satono Voyage (Jpn), uno de los grandes favoritos de la contienda.

Sin embargo, el fuerte tren de carrera y el desgaste de los punteros favorecen el avance de Al Haram (Ire). El ejemplar lograba sortear "la pared" de rivales que tenía enfrente para proyectar su remate por el centro de la pista. Con un despliegue de energía superior, alcanzaba a los líderes para pasar la meta con cuerpo y cuarto de ventaja, en tiempo final de 1:38.46 y ganar el premio de US$950,000 al primer puesto. Obliteration, Satono Voyage (Jpn), Wonder Dean (Jpn) y Keiai Agito (Jpn), integran el orden de llegada de los cinco primeros.

Gracias a este triunfo, Al Haram (Ire) suma 30 puntos en la ruta al Kentucky Derby, al ser esta una competencia integrada en la región "Europa-Medio Oriente". El ganador es propiedad del Sheikh Abdullah Homoud Almalek Alsabah y cuenta con un pedigrí llamativo, siendo hijo del semental Iffraaj (GB) en la matrona Liberamente (Ire).