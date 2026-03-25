Far Bridge llega a Gulfstream Park para pelear por el Pan American Stakes G3

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La prueba que servirá como previa antes de la realización de una nueva edición del Florida Derby G1 en distancia de 1.800 metros, será el Pan American Stakes G3 para purasangres de cuatro y más años, los cuales van a recorrer 2.000 metros en la arena y hay una nómina de diez competidores en la pista.

Gulfstream Park: Diez purasangres maduros lucharán en el Pan American Stakes G3.

En lo que será una prueba pareja, uno de los ejemplares que puede aprovechar para tomar la ventaja y la posible victoria, puede ser el purasangre de seis años, Fair Bridge, presentado por Miguel Clement y tendrá la monta del dos veces ganador del Premio Eclipse, Flavien Prat.

El ejemplar viene a Hallandale Beach con una campaña de nueve victorias en 20 presentaciones y su última participación fue un cuarto lugar en el Joe Hirsch Turf Classic G1 que se disputa en Belmont he Big A en el mes de septiembre del 2025 y dejó un speed de 117.

Este producto del semental English Channel en la matrina Fitpicher por Kitten’s Joy es un ganador de G2, luego de haber ganado en Saratoga el Bowling Green Stakes con un promedio de velocidad según equibase de 114.

Como posibles contendientes se presentan los ejemplares, Corruption, con la monta de John Velázquez y presentado por Mark Casse, el cual viene de terminar quinto en el River Stakes G3 en Churchill Downs el pasado, y ese es su Handicap negativo, ya que tiene más de seis sin correr.

Y el local Padiddle, presentado por la entrenadora Elizabeth Dobles con la monta del jockey José Morelos, el cual viene de finalizar quinto en el Mac Diarmida Stakes. La prueba también tiene la presencia venezolana por medio de tres jockeys y un entrenador.

Antonio Sano y Javier Castellano harán juntas con el ejemplar Il Siciliano, mientras que el actual Derby winner Junior Alvarado montará al ejemplar Dancin in Da’nile y el criollo Marcos Meneses buscará sorprender con Soliway (FR). El dominicano Joel Rosario llevará las riendas de Dashman.