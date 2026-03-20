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El Gran Final: el Championship Meet cierra la próxima semana con el festival del Florida Derby Day en Gulfstream Park

28 nominados para el millón de dólares que tiene el Curlin Florida Derby G1

Por

Darwin Dumont
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 01:00 pm
El Gran Final: el Championship Meet cierra la próxima semana con el festival del Florida Derby Day en Gulfstream Park
Gulfstream Park
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Esta es la jornada más rica y prestigiosa del mitin, con múltiples carreras de grado donde los mejores ejemplares, jinetes, entrenadores, propietarios y criadores se dan cita para el mejor meeting invernal que se corre en Estados Unidos.

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Gulfstream Park, se viste de gala con 10 pruebas stakes, cinco de ellas de Grado, en la que destaca el Curlin Florida Derby G1 con una bolsa de 1 millón de dólares en distancia de 1,800 metros en pista de grama, en la que fueron nominados 28 potros de segundo año de carrera, que buscan los 100 puntos que otorga la serie en la Ruta al Kentucky Derby G1.

  • Curlin Florida Derby (G1): La gema de la corona con $1,000,000 en premios, clave para el Kentucky Derby.
  • Gulfstream Park Oaks (G2): Para potrancas de 3 años ($250,000).
  • Pan American Stakes (G3): Una de las pruebas de fondo más importantes en grama ($150,000).
  • Orchid Stakes (G3): Para yeguas especialistas en distancias largas en césped ($150,000).
  • Ghostzapper Stakes (G3): Carrera de grado en arena para ejemplares maduros ($150,000). 
  • Appleton Stakes para machos en una milla en pista de grama ($150,000).
  • Sand Springs Stakes para yeguas maduras en 1,700 metros en grama ($150,000).
  • Army Mule Stakes para machos en 1,400 metros en arena ($150,000).
  • Cutler Bay Stakes para potros en 1,500 metros en grama ($150,000).
  • Senibel Island Stakes para potras en 1,500 metros en grama ($150,000).

El mitin concluye oficialmente el 29 de marzo de 2026, cerrando una temporada de 68 eventos selectivos.

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