Luce como imperdible: Este ejemplar regresa listo para su triunfo 21 en el New Orleans Classic G2 por $500,000 en Fair Grounds

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El hipódromo de Fair Grounds se convierte este sábado 21 de marzo en uno de los escenarios más destacados en Estados Unidos. Recibe pruebas clasificatorias para el Kentucky Derby G1 y Kentucky Oaks G1, además de un grupo de competencias Graded Stakes, que le dará brillo al circuito ubicado en Louisiana.

El New Orleans Classic G2 de $500,000 es la primera prueba de grado de la jornada, en la que Touchuponastar regresa para defender su título en este evento logrado la pasada temporada.

Fair Grounds: Touchuponastar enfrenta a cinco rivales

Touchuponastar, un macho castrado de siete años llega al New Orleans Classic G2, con cuatro victorias de manera consecutiva y ocho en sus últimas diez salidas, que incluye el triunfo en este evento la pasada temporada. El entrenado por Jeff Delhomme, que llevará en su lomo a Marcelino Pedroza Jr., enfrenta a ejemplares de alto nivel.

Accelerate con John Velázquez para Todd Pletcher, viene de un segundo lugar en el Mineshaft Stakes G3. Not This Boy con José Luis Ortiz para William Cowans, debuta en la temporada luego de triunfo en el Tenacious Stakes. Y el reciente ganador del San Pasqual Stakes G2, Westwood, con la monta de Tyler Gaffalione para Peter Eurton.

Life and Time y Corporate Power completan la nómina del New Orleans Classic G2, que se correrá en 1,800 metros en pista de arena. Será la novena carrera de una programación de 14 carreras e inicia a las 5:04 p. m. hora venezolana.