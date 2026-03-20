Javier Castellano, cada vez más cerca de las 6,000 victorias en Estados Unidos

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El jockey venezolano Javier Castellano, Salón de la Fama del hipismo estadounidense, avanza hacia la meta que desde un principio se planteó para esta temporada: llegar a 6 mil triunfos de por vida en su carrera en tierras del tío Sam.

Una tarea sencilla y práctica para el ganador de 5,957 carreras en Estados Unidos. Durante la jornada de este jueves 19 de marzo disputada en Gulfstream Park, en la penúltima semana del Championship Meet, consiguió par de triunfos en gallarda lid.

Javier Castellano coronó dos triunfos

Castellano, con unos cuatro compromisos de monta, visitó el parque de vencedores en par de ocasiones. En la quinta carrera en el orden, llevó las riendas del ejemplar Walking in Memphis, por un Claiming de $40,000 en distancia de 1,664 metros en pista de grama (especialidad del jinete zuliano). Walking in Memphis fue presentada por Mark Casse y abonó en la taquilla un pago de $7.60 a ganador y paralizó el reloj en 1.40.64.

Acto seguido, Javier Castellano impuso al ejemplar Hidden Agenda, ahora en pista sintética en 1,000 metros por un Maiden Claiming de $38,000. Esta yegua adulta fue presentada por el también connacional Ronald Coy, para las sedas de Bruno Schickedanz. El crono de la prueba fue de 56.63 y dejó un pago en la taquilla de $7.20 a ganador.

Montas para seguir

Para la jornada de hoy, Javier Castellano tiene tres montas. En la sexta de la cartelera, Samaritan’s Joy para Gary Subratie; en la novena, guiará a Kazooza para Tareq Moubarak, y culmina sus compromisos con Moonlight Promise para Mark Casse.

Castellano llega a esta jornada con 34 victorias en la presente jornada y 41 en la presente temporada del Championship Meet, que finalizará la próxima semana.