Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 21-03-2026

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Este sábado 21 de marzo de 2026, el Hipódromo Nacional de Valencia se viste de gala para recibir la reunión 3, una jornada que continúa la actividad hípica sabatina y a su vez, promete emociones fuertes con ocho competencias vibrantes, entre ellas un evento central que nadie querrá perderse: El Clásico Alcaldía Bolivariana.

Resultados del Hipódromo Nacional de Valencia: Pronósticos

Esta prestigiosa prueba, que se disputará en distancia de 1.800 metros y es para yeguas de cuatro y más años, reúne a cinco competidoras que llegarán a la pista con todo su poder competitivo. Entre ellas, Paprika reaparece luego de 98 días sin correr y se perfila como la fuerte aspirante para buscar una nueva victoria, además de poseer una condición física envidiable que lo hace destacar en el papel.

Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete mantener a la afición al filo de la emoción, con jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.

Para quienes quieran ser parte de esta jornada llena de adrenalina, MeridianoBet es la plataforma ideal para apostar en tiempo real, tanto en carreras nacionales como internacionales. Segura, confiable y fácil de usar, es la mejor manera de vivir la pasión de la hípica como nunca antes.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano Ajilado (2) - Compadre Toby (4) - Bombazo (7). Paprika (2) - Flecha Montón (5) - Lady Rossy (4). Fernando Cuarto (4) - Ralfcristopher (10) - Skydive (9). Frida (7) - Money Spicy (9) - Enigma (4) Legionaria (3) - Francisky (6) - Another Legacy (8). Gran Canelo (1) - El Hacha (5) - Forum Jet (4). El De Will (9) - Father Love (4) - Strength Arnor (8). Sobrador (9) - Work Time (1) - Honor and Glory (5).

Fijo: Gran Canelo.

Dato: Fernando Cuarto.

Buen dividendo: El De Will.