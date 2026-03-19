Retirados Hinava: Un ejemplar no estará en la carrera de los acumulados del 5y6 por este motivo

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Este sábado 21 de marzo, la reunión número 07 ofrece ocho vibrantes carreras, incluida una evento selectivo que acaparará la atención de la afición. La cita para los hípicos comienza a la 1:30 de la tarde, cuando suene el clarín para la competencia de apertura en Hinava.

La sexta válida para el juego del 5y6 Nacional será el cierre de la reunión valenciana para caballos de tres y más años que no hayan ganado en los últimos seis meses, en distancia de 1.400 metros y pautad apara las 4:55 de la tarde.

Caballo: Retiro 5y6 Hinava Datos Hípicos

A través de las redes sociales de la pista carabobeña, el Instituto Nacional de Hipódromos informó el retiro de un competidor que se encontraba inscrito para la carrera de los acumulados y es el número 8 The Braves, pues contaba con la monta de Jonás Rijo, con la presentación de Franklin Parada para los colores del Stud The Gocho Stable.

El hijo del semental Sambuca en Guilyana por Shawaf regresaba al óvalo valenciano tras 98 días de inactividad y en su última que fue el Clásico Copa de Oro edición 2025 arribó en el sexto lugar a solo 24 cuerpos de la campeona Paprika.

Motivo del retiro: Hinava

El INH confirmó este mismo jueves que el motivo del retiro de The Braves para la competencia del cierre de la jornada sabatina es por Cólico.

Con este retiro del ejemplar maduro se le suma también al retiro de Persuasión y La Bastilla.