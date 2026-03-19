¿Por qué retiraron al gran veloz de la tercera válida de La Rinconada? Aquí te contamos

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El espectáculo del turf nacional mantiene su pulso este domingo con la celebración de la reunión número 13 del año. El primer meeting de la temporada en el Hipódromo La Rinconada ofrece una cartelera de 12 competencias, todas de corte común, ante la ausencia de cotejos selectivos en el calendario oficial.

Esta jornada representa una oportunidad de oro para los ejemplares de lote, quienes buscarán el triunfo en una programación que promete paridad y atractivos dividendos para los apostadores del 5y6 Nacional.

La novena del programa, tercera válida para el juego de las mayorías es para caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para el recorrido 1.200 metros.

Ejemplar: Retirado 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

En horas de la noche de este miércoles 18 de marzo, el Instituto Nacional de Hipódromos anunció el retiro de un ejemplar que participaba en la mencionada válida.

Se trata del castaño Esplendor (número 4), reaparecía luego de 63 días sin correr y seria montado por José Gilberto Hernández y la presentaba Ismael Martínez para el Stud San Manuelito.

La última competencia fue el día 18 de enero y fue capaz de arribar noveno a 16 cuerpos del ganador Noqueador.

Motivo del retiro: La Rinconada

A través de la información publicada por el INH, la razón del retiro de Esplendor es por Anaplasmosis.

En consulta por el sitio web Manual de veterinaria define que La anaplasmosis granulocítica equina es una enfermedad febril de los caballos causada por la bacteria transmitida por garrapatas Anaplasma phagocytophilum. La enfermedad puede producir fiebre alta, que responde a las tetraciclinas. Las infecciones equinas y caninas sirven como centinelas del riesgo humano porque las mismas especies de garrapatas pueden transmitir el patógeno a cualquiera de estas especies hospedadoras. El diagnóstico definitivo se obtiene mediante evaluación citológica o ensayo de PCR.

Con este retiro de Esplendor se suma también al retiro de Gran Euro y Flecha Veloz