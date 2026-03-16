Recta final del primer "meeting": Doce razones que elevan la adrenalina en La Rinconada

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El óvalo de Coche abrirá sus puertas este domingo 22 de marzo para dar vida a la reunión número trece de la presente temporada. El calendario hípico de 2026 avanza con firmeza y esta nueva fecha en el Hipódromo La Rinconada promete emociones intensas para la afición, en un contexto donde la recaudación y la rivalidad deportiva alcanzan niveles históricos.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) ratificó la cartelera oficial, cuya columna vertebral será una vez más el 5y6 Nacional. Este popular sistema de apuestas llega precedido de un hito comercial: seis récords de recaudación dominical consecutivos. Para esta ocasión, el juego de las mayorías iniciará su curso a la altura de la séptima competencia del programa, con el respaldo de una fanaticada que mantiene el entusiasmo en su punto más alto.

Un desafío de 33.800 dólares en dos de las pruebas válidas

El interés de la jornada despertará, específicamente en la cuarta y quinta válida para el juego del 5y6 nacional. Estas pruebas destacan como las de mayor relevancia económica. Por una parte la decima carrera trae consigo un selecto grupo de once ejemplares se citará en la distancia de 1.300 metros para disputar una bolsa a repartir de 33.800 dólares en carrera especial para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras.

La nómina de aspirantes al triunfo cuenta con nombres de peso en el recinto:

Paraguanera (1)

Queen Of Dragons (2)

Flecha Veloz (3)

Golden Victoria (4)

Grand D' Oro (USA) (5)

Divina Providencia (USA) (6)

Miss Ducati (7)

Bingo Bridie (USA) (8)

Abusiva (9)

Tres Rosas (10)

Castiza (11)

Acto seguido 11 ejemplares nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores van en recorrido de 1.200 metros por una bolsa a repartir de $33.800.

Aquaman (1)

Louis The Duke (2)

Magneto (3)

Triunfante (4)

Inochi (ARG) (5)

Pedro Antonio (6)

Ciro (7)

Don Rubén (8)

Emperifollado (USA) (9)

Wicked Game (10)

D’Angelo y Capriles: El pulso por el liderato del "Meeting"

La lucha por las estadísticas individuales entra en su fase crítica. Solo restan dos jornadas dominicales para la conclusión del primer meeting del año, y los protagonistas no ceden terreno. En el renglón de los entrenadores, Riccardo D’Angelo reafirma su posición de fuerza. Con una cuadra de ejemplares de primer nivel, el preparador acumula trece visitas al recinto de ganadores, cifra que avala su estrategia y la calidad de sus pupilos para este cierre de ciclo.

Por su parte, la competencia entre los jinetes muestra una paridad absoluta. Robert Capriles se mantiene en la cima de la tabla general con 13 victorias. Pese a que el pasado domingo solo logró un triunfo, conserva la ventaja necesaria para defender el liderato ante el acecho de sus colegas. La pericia sobre los estribos será fundamental en cada partida para definir quién se alzará con el título de este primer periodo del año.

Con el apoyo constante del público y una programación que combina tradición con premios atractivos, la reunión 13 se perfila como un éxito rotundo para la industria hípica nacional.