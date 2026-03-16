Robert Capriles los mantiene a raya y defiende su trono en el primer meeting de La Rinconada

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El óvalo de La Rinconada bajó el telón de una nueva fecha hípica con un espectáculo de altura que cumplió las expectativas de la afición. La décima segunda reunión de la temporada ofreció un total de 13 competencias, en las cuales la paridad y la calidad técnica fueron las grandes protagonistas. La jornada incluyó cuatro pruebas de corte selectivo, un balance equitativo que repartió la gloria entre dos ejemplares importados y dos purasangres nacionales.

El éxito de la reunión no solo se limitó a lo deportivo. En el plano económico, el juego del 5y6 ratificó su posición como el preferido del público venezolano. Por sexta ocasión consecutiva, la recaudación dominical superó la marca previa y estableció un nuevo techo histórico de Bs. 389.437.680,00. Esta cifra representa el sólido respaldo de la fanaticada y proyecta un crecimiento sostenido para las próximas semanas, síntoma del renacimiento entusiasta por la actividad en el recinto de Coche.

Capriles resiste en la cima y conquista el Clásico Sanabria

En la lucha por la estadística de jinetes, Robert Capriles los mantiene a raya. El actual líder de la tabla demostró que su talento aparece en los momentos de mayor presión. Aunque solo visitó el recinto de ganadores en una oportunidad durante la tarde, lo hizo en la prueba de mayor jerarquía: el LI Clásico “Gustavo J. Sanabria”.

Sobre los lomos de la yegua Princesa Fina, Capriles dictó una cátedra de conducción en el exigente recorrido de 2.000 metros. Con este triunfo selectivo, el fusta no solo sumó un trofeo de prestigio a su vitrina, sino que además conservó la ventaja necesaria para mantenerse en lo más alto del meeting a falta de pocas jornadas para el cierre del ciclo.

D’Angelo y los jinetes destacados de la reunión 12

La jornada también sirvió de escenario para que otros profesionales lucieran sus facultades. En el departamento de los entrenadores, Riccardo D'Angelo consolidó su excelente racha con un doblete de victorias. El preparador abrió la tarde con el triunfo de Señor Soñador en la primera competencia y repitió la dosis en la cuarta carrera con el importado Tuscan Gold, ejemplar que ratificó su favoritismo bajo su tutela.

Por el lado de los conductores, la competitividad fue extrema. Cuatro jinetes lograron duplicar sus triunfos para animar la tabla de posiciones:

Francisco Quevedo

Yoelbis González

Oliver Medina

Winder Véliz

Este grupo de fustas aprovechó cada oportunidad para recortar distancias en una temporada que no da tregua. La consistencia de estos profesionales, sumada a la efectividad de D’Angelo, garantiza que la próxima reunión número 13 se dispute bajo un clima de máxima exigencia.

Duodécima fecha de carreras: La Rinconada Meeting Jinetes

1 Robert Capriles con 13 victorias.

2 Oliver Medina, Francisco Quevedo, Yoelbis González y Jhonathan Aray con 10 victorias.

3 Félix Marquez con 8 victoria.

4 Johan Aranguren y Ángel Ybarra con 6 victorias.

5 José Alejandro Rivero y Juan Pablo Paoloni con 4 victoria.