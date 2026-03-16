Jessenia Romero vuelve al paddock de ganadores de La Rinconada

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El juego del 5y6 nacional comenzó la tarde de este domingo 15 de marzo con una prueba reservada para yeguas nacionales o importadas de seis y más años, ganadoras de dos competencias, en un recorrido de 1.100 metros donde compitieron 13 hembras.

La Rinconada: Primera victoria de Jessenia Romero en el 2026

La yegua Princesa Susej fue la encargada de abrir las cuentas del juego del 5y6 nacional este domingo en un recorrido de 1.100 metros con un tiempo oficial de 67,1 con la monta del jockey profesional Johan Aranguren y el entrenamiento de la doctora veterinaria Jessenia Romero para el Stud Big Luan.

Los parciales de la carrera fueron de 24’1 en los primeros 400 metros, 48´3 en la media milla y el tiempo final de 67’1 para un remate de 18´4 en los últimos 300 metros para dejar un dividendo de Bs. 480,58 a ganador y Bs. 241,44 el place.

Para la yegua castaña de seis años fue su tercera victoria en 28 presentaciones y la primera del 2026 y la segunda en las últimas cinco presentaciones bajo la mano de la entrenadora Jessenia Romero.

Para la entrenadora de purasangres, fue su cuarto triunfo como profesional y el segundo con Princesa Susej, luego de los conseguidos con Only Rose (retirada al Haras) y Coquette Parts, ambas en el mes de agosto del 2025.

La victoria anterior a esta para la entrenadora había sido el pasado 16 de noviembre del año anterior, con la misma Princesa Susej en recorrido de 1.200 metros con un tiempo de 75 exactos y con la monta del aprendiz Oliver Medina en la sexta válida de esa jornada.