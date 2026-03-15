El 5y6 nacional cerca de los 400 millones y marca el sexto mejor registro dominical en La Rinconada

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El óvalo de Coche se viste de gala este domingo 15 de marzo de 2026 para celebrar la reunión número 12 de la temporada. La cartelera consta de trece competencias de alto impacto, donde el protagonismo recae en un bloque de cuatro pruebas selectivas que prometen emociones al límite dentro del ciclo no válido.

El cronograma estelar inició en la tercera carrera con el XXXII Clásico "Eduardo Larrazábal" (Grado III), luego en el quinto turno con el XXXII Clásico "Socopó" (Grado III), pues pusieron a prueba la velocidad y resistencia de los ejemplares inscritos.

La jerarquía de la jornada aumentó de forma notable a partir de la sexta competencia, momento en el que se disputa el LI Clásico "Gustavo J. Sanabria" (Grado II).

Tras este evento, la afición centro su atención en la séptima prueba del programa para presenciar el emblemático LXVI Clásico "José María Vargas" (Grado II), cita que cierra con broche de oro la actividad selectiva. Este despliegue de pruebas de grado reafirma la calidad de la hípica nacional y prepara el terreno para un 5y6 nacional que buscará establecer una nueva cifra récord en su recaudación.

Meridiano: Ganadores en la jornada previa al 5y6 en La Rinconada

La jornada ganadora inició con victoria del alazán Señor Soñador (número 4) con la monta del jinete Francisco Quevedo y la preparación de Riccardo D'Angelo, al mismo abonó Bs.116,66 a ganador.

En la segunda carrera triunfó Baco (número 1) con la monta de Oliver Medina y el ensillaje de Fernando Parilli Tota, el cual dejo un dividendo en taquilla de Bs. 114,02.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó la yegua Mother Carmen (número 6) con la monta de Yoelbis González y el entrenamiento de Antonio Martínez, en la edición número 32 del Clásico Eduardo Larrazábal (GIII), por lo que dejó un sorpresivo dividendo de Bs. 2.476,28 a ganador.

En la cuarta carrera, debutó con triunfo el importado Tuscan Gold (USA), montado por el jinete argentino Gustavo Calvente quien logró su primera victoria en el principal óvalo venezolano y fue entrenado por Ricccardo D'Angelo y abonó Bs. 110,00 por concepto de ganador.

La quinta del programa fue con el triunfo del importado Magicshadow (USA) (número 2) en la XXXII Clásico Socopó (GIII), con la monta de látigo Francisco Quevedo, bajo la tutela de Gabriel Márquez, el cual dejo un dividendo en taquilla de Bs. .

Mientras que la yegua Princesa Fina (número 2) se llevó los honores en la LI Clásico Gustavo J. Sanabria (GII), montada por Robert Capriles y entrenada por el joven Humberto Correia Jr., por lo que dejó un dividendo de Bs. 176,58 a ganador.

Para cerrar el ciclo no válido, el ejemplar importado Gran Yaco (USA) (número 3) consiguió el triunfo en la edición número 66 del Clásico José María Vargas (GII) bajo la conducción del jockey Yoelbis González y el entrenamiento de Noel Kucich para los colores del Stud Victorias Ranch - R.T., y abonó Bs. 178,11.

Meridiano: Totales a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto récord sellado de Bs. 389.437.680,00, de los cuales Bs. 54.521.275,20 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 210.296.347,20.

En la octava carrera, que viene de hacer la primera válida de la jornada, el triunfo fue para la yegua Princesa Susej (número 4) con la monta de Johan Aranguren para la entrenadora Jessenia Romero.