La hegemonía continúa: Princesa Fina no tuvo rivales en el Clásico Gustavo J. Sanabria (GII)

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El óvalo de Coche se vistió de gala este domingo 15 de marzo para la duodécima reunión de la temporada 2026. En una cartelera de trece competencias de alto nivel, la atención de la afición hípica se centró en la sexta carrera del programa: la edición número 51 del Clásico "Gustavo J. Sanabria" (Grado II). Esta prueba, una de las más prestigiosas del calendario para yeguas de cuatro y más años, repartió una bolsa adicional de 162.500 dólares en premios sobre un exigente recorrido de 2.000 metros.

Crónica de un dominio absoluto: La Rinconada

La victoria fue para Princesa Fina, la cual ratificó su estatus como la mejor yegua madura del patio con un triunfo solvente y contundente. La hija de King Seraf en Queen Love (por Great Hunter), nacida y criada en el emblemático Haras La Orlyana, no dio tregua a sus siete rivales de turno. Desde el salto inicial, la pupila de Humberto Correia Jr. mostró una disposición impecable sobre la arena.

El desarrollo de la competencia tuvo a la yegua Marakovits en la punta durante gran parte del trayecto, bajo un tren de carrera cómodo. Sin embargo, Princesa Fina mantuvo el control de las acciones desde una posición expectante, siempre a tiro de remate. Los parciales de la prueba reflejaron la inteligencia táctica del jinete Robert Capriles:

400 metros: 26.0

800 metros: 49.0

1.200 metros: 73.1

La milla: 99.0

El despliegue de Robert Capriles en la recta final: Fácil Victoria

Al ingreso del último codo, Capriles hizo el llamado definitivo a su conducida. La respuesta de la castaña fue inmediata y demoledora. En apenas unos saltos, Princesa Fina neutralizó el esfuerzo de la puntera y se despegó del lote con una facilidad asombrosa. El cronómetro oficial se detuvo en 125.3 para los dos kilómetros, un registro que subraya la superioridad de la ganadora en la distancia de aliento.

La pizarra oficial de este evento de Grado II quedó conformada de la siguiente manera:

Princesa Fina (Ganadora) Quality Princess (Segundo lugar) Marakovits (Tercer lugar) Brawuaisa (Cuarto lugar) Steady (Quinto lugar) — La yegua chilena no fue enemiga en esta ocasión tras sufrir un percance en la partida que comprometió su desempeño desde el inicio.

Una racha histórica y dividendos

Con este éxito, Princesa Fina alcanza una impresionante racha de siete victorias consecutivas y eleva su récord personal a siete triunfos en quince presentaciones oficiales. El dividendo oficial para los apostadores fue de Bs. 176,58 a ganador y Bs. 142,02 al placé.

La contundencia de su victoria abre ahora un debate necesario en las tribunas de La Rinconada. La solvencia con la que despachó a las mejores hembras del patio sugiere que el próximo paso lógico para la defensora de La Orlyana es el enfrentamiento contra los ejemplares machos. Su capacidad para administrar energías en tiros de fondo y su remate explosivo la perfilan como una seria aspirante a los grandes clásicos de la temporada nacional en cualquier lote.