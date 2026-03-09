El Clásico “Gustavo J. Sanabria”: Un duelo de estrategias en los dos kilómetros en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional La Rinconada se viste de gala este domingo 15 de marzo para la duodécima reunión del primer meeting de la temporada. La jornada, compuesta por trece competencias, presenta como uno de sus platos fuertes la LI edición del Clásico “Gustavo J. Sanabria” (G2). Esta prueba fundamental del calendario, pautada en un exigente recorrido de 2.000 metros, convoca a ocho yeguas de cuatro y más años que disputarán una de las bolsas más atractivas de la tarde: $162.500.

El desafío de la resistencia y el favoritismo

La nómina de aspirantes reúne a piezas de alta jerarquía: Fast Sensations, Princesa Fina, Quality Princess, Gran Sticker (Usa), Brawuaisa, Marakovits, Steady (Chi) y Princesa Manuela. Tres de ellas acaparan la atención de los especialistas en lo que promete ser un nuevo capítulo de una rivalidad ya consolidada, pero que ahora se traslada a la distancia de aliento.

Princesa Fina surge como el ejemplar a batir. La hija de King Seraf ostenta una campaña envidiable con cinco triunfos en trece salidas. Llega a este compromiso precedida por una victoria contundente en el Clásico “Segula C” y cuenta nuevamente con la efectiva yunta entre el jinete Robert Capriles y el preparador Humberto Correia Jr. El reto para esta castaña reside en ratificar su dominio en los dos kilómetros.

Por su parte, la chilena Steady se presenta como una enemiga de cuidado. Tras escoltar a la favorita en su reciente enfrentamiento, la pupila de la cuadra cuenta con la conducción habitual de Francisco Quevedo. La diferencia fundamental en esta ocasión reside en los 200 metros adicionales del recorrido, factor que podría favorecer el remate de la importada.

La jerarquía de Fast Sensations

No se puede dejar de lado la presencia de Fast Sensations. La pupila de Riccardo D’Angelo posee una hoja de servicios impresionante (25-13) que avala su calidad pistera. El análisis previo sugiere que una pelea inicial por el comando de las acciones beneficiará su remate. Con la preparación del "King" D'Angelo, la yegua buscará el desquite y la consagración en este evento de Grado II.

Victoria: 2025 Yegua La Rinconada

La historia reciente de esta competencia evoca la victoria de Striding Moon en la edición 2025. En aquella oportunidad, también bajo la guía de Robert Capriles y el entrenamiento de Dotwing Fernández, la ganadora detuvo los relojes en 129.4 para el recorrido de fondo, una marca que servirá de referencia para las ocho aspirantes de este domingo.