Presentadora venezolana atraviesa doloroso luto por muerte de su esposo

La querida presentadora de televisión Antonella Baricelli informó la muerte de su esposo Víctor Barrios debido a una extraña enfermedad que registra pocos casos en el mundo.

La noticia fue compartida en la noche del 08 de marzo, a través de una publicación de Instagram, donde resaltó su lucha, su papel como padre y esposo. A pesar del diagnóstico desde hace siete años, el esposo de la venezolana se mantuvo aferrado a la vida.

Sin embargo, no específico la enfermedad que padeció por años, pero que, logró ser una de los casos extraordinarios de mantenerse a lo largo del tiempo.

Antonella Baricelli construyó junto a Víctor 20 años de relación, fruto de su amor nació su hijo Mathías.

Sentidas palabras de despedida

“Tenía Pánico de llegara este momento, porque no sabía cómo sería”, escribió la presentadora venezolana en medio del dolor. En la publicación resaltó la fortaleza de su esposo de mantenerse activo, incluso con el diagnóstico que cambió su vida.

“Fueron 7 años caminando este reto juntos y casi 20 años de vida, donde el amor que se transformó, nos mantuvo el uno para el otro”, afirmó.

“Tu diagnóstico (solo 500 casos aproximadamente en USA) no se pronosticaba 7 años. Y 7 años jugando fútbol, tocando guitarra, creando proyectos audiovisuales y siendo el mejor papá”, agregó sin compartir muchos detalles.

¿Quién es Antonella Baricelli?

Antonella Baricelli trabajó por varios años en la televisión venezolana, en programas como “Rugemanía” y “El club de los tigritos”. Además, fue imagen de varias marcas en el país antes de residenciarse en Miami, Estados Unidos.

Sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento en Venezuela fueron como participante del Miss Venezuela 1999, representando al estado Carabobo.