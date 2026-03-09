Clásico Mundial: ¿Quién debe ser el abridor de Venezuela contra República Dominicana?

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela se prepara para continuar con su camino en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Este lunes 9 de marzo, el conjunto dirigido por Omar López se medirá a la selección de Nicaragua, para buscar un triunfo que selle definitivamente la clasificación criolla a la siguiente fase.

Si bien el foco de Venezuela se encuentra en este duelo ante Nicaragua, es inevitable tener un ojo puesto en el duelo del próximo miércoles 11 de marzo, cuando la selección venezolana choque ante el otro gran equipo que tiene el Grupo D: República Dominicana.

De cara al duelo ante los quisqueyanos, todavía existe una duda en el equipo criollo: ¿Quién será el encargado de abrir dicho compromiso? Ante Nicaragua, la responsabilidad la tomará Yoendrys Gómez, lo que deja algunas opciones interesantes para el duelo ante la selección caribeña.

¿Quién abrirá ante República Dominicana?

Para este duelo ante República Dominicana, existen tres opciones en el pitcheo abridor que todavía no han visto acción en lo que va del torneo: Antonio Senzatela, Keider Montero y Eduardo Rodríguez. De hecho, no sería nada descabellado pensar en que el plan sea que dos de estos tres brazos lancen, usando la estrategia del "piggy back".

Sin embargo, existe otra posibilidad: Ranger Suárez. El zurdo lanzó ante la selección de Países Bajos en el primer juego del evento, y los días de descanso le dan para ser una posibilidad de cara al encuentro ante los dominicanos, tomando en cuenta además que Jesús Luzardo se incorporaría en una hipotética segunda ronda.

Se puede decir que, en caso de asegurar la clasificación antes del duelo, lo más sensato puede ser ir en la modalidad "piggy back" con Senzatela, Montero o Rodríguez. En caso de que la necesidad sea máxima, es muy probable que veamos por segunda vez en el torneo a Ranger Suárez, para buscar asegurar el triunfo.