Así quedaron los resultados de las carreras en el hipódromo La Rinconada para el domingo 8-3-2026

Diez carreras fueron efectuadas con dos pruebas de Grado 3 

Por

Darwin Dumont
Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 05:36 pm
Cortesia
El segundo domingo del mes de marzo y en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el hipódromo La Rinconada celebró la onceava reunión del primer meeting de la temporada 2026 con una programación de diez carreras donde dentro de ellas se disputarán dos clásicos de GIII para potros de tres años, primero el Ana María Freudman y luego el Mauricio Azar, ambos en recorrido de 1.300 metros.

El jinete Robert Capriles, fue el más destacado de la semana, con dos victorias. Ambas en el 5y6 nacional. En la primera válida lo hizo encima de INVENCIBLE para el entrenador Humberto Correia. Luego en la cuarta válida estuve sobre ANASOLI para David Guevara en yunta.  

El Stud "ZM", fue el más destacado de la jornada con dos triunfos. El primero fue para Farolera (USA) en la tercera de la jornada la edición VI Clásico "Ana María Freudaman" Grado 3. Luego en la octava con Anasoli con la monta de Robert Capriles para David Guevara. 

 

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 65,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 BROOKLINE (USA) (3) 56 Y. González 119,57
2 Gemma Nascosta (1) 53,5 R. Capriles -
3 Alaska (6)  53 A. Finol -
4 Inspectora (5) 53 J.A. Rivera -
5 Gran Amelia (4) 53 J. Aranguren -

Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 119,57. Place: 110,00 y 110,78. Exacta: 190,24 Trifecta: 1.720,85. Superfecta: 5.003,70.

 

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 PARIS PRIEST (USA) (2) 58 J. ARANGUREN 169,15
2 White Commander (USA) (5) 58-3 O. Medina -
3 Louis The Prince (4) 53 J. Aray -
4 Doctor Rodilla (6) 53 M. Ibarra -
5 Contra Todo (3) 53 Jer. Alvarado -

Entrenador: Jefferson Díaz. Ganador: 169,15. Place: 115,90 y 132,12. Exacta: 437,13. Trifecta: 373,51. Superfecta: 952,48. 

 

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78. VI Clásico "Ana María Freudman" (Grado III)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 FAROLERA (usa) (1) 56 J.A. RIVERO 329,34
2 Princess Warrior (6) 53 Y. González -
3 Bella del Cielo (2)  53 R. Capriles -
4 Madame Karina (7) 53 J. Aray -
5 Latina Parts (3) 53 O. Medina -

Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 329,34 Place: 148,50 y 147,30 Exacta: 961,24 Trifecta: 865,72. Superfecta: 2.284,07. 

 

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78.  VI Clásico "Mauricio Azar" (Grado III)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 PONSIGUE (1) 53 FEL. VELÁSQUEZ 318,59
2 Bunker (3) 53 J. Aray -
3 Pontevecchio (2) 53 Fra. Velásquez -
4 Gran Nicanor (4) 53 M. Ibarra -
5 Black Stone (6) 53 F. Quevedo -

Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 318m59. Place: 199,37 y 140,91. Exacta: 540,83. Trifecta: 2.232,23. Superfecta: 26.832,75. 

 

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 INVENCIBLE (5) 55 R. CAPRILES 130,84
2 Feedstock (3) 55.5 J. Aranguren -
3 El Pillín (10) 56 Jer. Alvarado -
4 Gabo White (7) 55-3 O. Medina -
5 Aclamado (4) 53 A. Finol  -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 130,84. Place: 154,13 y 124,95. Exacta: 298,02. Trifecta: 868,60. Superfecta: 2.063,19. Pool de 4: 3.186,78. Ret: 06.

 

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 CALGARY (3) 56 J. ARAY 219,59
2 Macuto (1) 55-4 Y. González -
3 Huracán Jesús (8) 55-3 L. Funez Jr, -
4 Jimmy The Great (2) 55-3 O. Medina -
5 Tower Star (9) 55-2 J. Moncada -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 219,59 Place: 182,13 y 2.265,90. Exacta: 5.203,73. Trifecta: 34.497,88. Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 1.012,24. Ret.: 04. 

 

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 LOCA TE PONES (9) 53-2 W. VÉLIZ 1.802,82
2 Yankee Lake (5) 53 A. Siso -
3 Lady Issa (2) 53.5 Jer. Alvarado -
4 Yariel (4) 53-3 S. Yanez -
5 Mi Maritza (6) 55 J. Aray -

Entrenador: Eliezer Gómez. Ganador: 1.802,82. Place: 417,33 y 3.596,26. Exacta: 202.938,05. Trifecta: 7.445,91. Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 01.

 

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 ANASOLI (6)  53,5 R. CAPRILES 692,66
2 Victory Rose (4) 55-3 O. Medina -
3 Gran Feronia (10)  56 Y. González -
4 Rosa Negra (5) 54-4 J. Céspedes -
5 Make Sense Of It (USA) (2) 56 J. Aray -

Entrenador: David Guevara. Ganador: 692,66 Place: 456,08 y 273,19. Exacta: 4.432,30. Trifecta: 16.554,76. Superfecta: sin aciertos. Ret.: 07.

 

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 80,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 MISS PAOLA (USA) (8) 56 F. QUEVEDO 145,01
2 Supreme Legacy (2) 53 J,A. Rivera -
3 Starship Gold (9) 55-3 L. Funez Jr. -
4 Queen Lety (9) 54.5-3 O.Medina -
5 Catira Peshosha (1) 53 Y. González -

Entrenador: Ricardo D'Angelo. Ganador: 145,01. Place: 125,01 y 443,62. Exacta: 646,20.. Trifecta: 1.679,12. Superfecta: 1.582,47.

 

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 EL CHEMA (9) 54.5-4 S. YÁNEZ 1.442,15
2 Gran Romano (5) 53 Yam. González -
3 The Notoriou (2) 53 M. Romero Q. -
4 Absoluto (7) 53-2 A. Ybarra -
5 Huracán Luis (6) 54 M. Ibarra -

Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 1.442,15 Place: 210,21 y 224,21 Exacta: 8.106,99 Trifecta: 66.631,27 Superfecta: Sin aciertos Triple Apuesta: 7.347,55 Súper Pool de 4: 110.966,66 Doble Perfecta. Sin aciertos. 5y6 nacional *5* (5103) Bs. 9.757,69. 5y6 nacional *6* (232) 827.850.19. Loto Hípico. 193.450,69

Domingo 08 de Marzo de 2026
