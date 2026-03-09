Clásico Mundial: México vs Estados Unidos chocan por el pase a cuartos

Suscríbete a nuestros canales

México vs Estados Unidos se citan en el Daikin Park en Houston por el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El ganador tendrá su lugar asegurado en los cuartos de final del torneo. El perdedor aún tendrá la oportunidad de enfrentar a Italia y buscar su clasificación.

Tras la contundente victoria de México sobre Brasil por la vía del nocaut (16-0). Tanto la novena azteca como Estados Unidos llegan al compromiso de este lunes con marca perfecta de 2-0, jugándose la clasificación directa a los cuartos de final del Clásico Mundial 2026.

A pesar del invicto de Italia en el sector, el ganador de este choque asegurará matemáticamente su boleto a la siguiente fase. La rivalidad ha crecido tras los éxitos recientes del equipo mexicano, que ha logrado derrotar a los estadounidenses en tres de sus últimos cuatro duelos.

México vs Estados Unidos: duelo de estrellas en el Clásico Mundial 2026

México vs Estados Unidos es el primer duelo del Clásico Mundial de Beisbol 2026 donde se enfrentarán ambos equipos con estrellas: Paul Skenes, Aaron Judge y Bobby Witt Jr se medirán a Alejandro Kirk, Randy Arozarena y Andrés Muñoz en un duelo clave del torneo.

Skenes será el abridor por USA y enfrentará a una ofensiva de.338 promedio en el torneo. Con peloteros como: Alek Thomas, Jonathan Aranda, Jarren Duran y Arozarena bateando por encima de .300. Un duelo que será complicado para el actual Cy Young de Liga Nacional.

Por parte de México lanzará Manny Barreda que tiene experiencia en Grandes Ligas. Sin embargo, deberá cometer la menor cantidad de errores posibles para evitar carreras tempranas en el enfrentamiento. Un duelo decisivo para estar en los cuartos de final del Clásico 2026.

México vs Estados Unidos con entradas agotadas

Este 9 de marzo se enfrentarán México vs Estados Unidos en un duelo clave para estar en los cuartos de final del Clásico Mundial 2026. El encuentro está totalmente vendido, el Daikin Park de Houston que cuentan con 41.000 personas estará totalmente lleno para el clásico dentro del Clásico.