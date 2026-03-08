Nueva marca para el monto sellado en el 5y6 de La Rinconada para este domingo 8-3-2026

Suscríbete a nuestros canales

El segundo domingo de marzo con el 5y6 nacional promete emociones de alto calibre en el hipódromo La Rinconada, con el desarrollo de la undécima jornada de la temporada 2026, fecha que marca el tercer mes de actividad del primer meeting del año. La atmósfera en las tribunas garantiza un espectáculo electrizante para la afición hípica nacional.

La jornada ganadora inició con victoria para Brookline (USA) (número 3) con la monta de Yoelbis González y la preparación de Isamel Martínez. En la segunda carrera triunfó Paris Priest (USA) (número 2) con la monta de Johan Aranguren y el ensillaje de Jeferson Díaz.

En la tercera carrera que se disputó por el VI Clásico "Ana María Freudman" (Grado III) de la jornada se la llevó el ejemplar Farolera (USA) (número 1) con la monta de José A. Rivero y el entrenamiento de Fernando Parilli Jr. En la cuarta, en el VI Clásico "Mauricio Azar" (Grado III) el triunfo le correspondió a Ponsigue (número 1) con la monta de Félix Velásquez para Germán Rojas.

Meridiano: Totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.359.259.760,00, de los cuales Bs.50.296.366,40 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.194.000.270,40.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o quinta carrera en el orden, el triunfo le correspondió al ejemplar Invencible (número 5), que abonó Bs. 130,84 Por ganador.