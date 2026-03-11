NBA: ¿Cuánto tiempo duró Kobe Bryant como segundo máximo anotador en un juego antes de ser superado por Bam Adebayo?

Suscríbete a nuestros canales

Se necesita más que solamente inspiración, para tener una noche de más de 50 puntos en cualquier liga de baloncesto. Pues imagina sumar 83 unidades en un desafío del mejor baloncesto del mundo: una completa "locura".

Sí, eso lo acaba de hacer Bam Adebayo en la paliza de los Miami Heat a los Washington Wizards con marcador de 150-129, para convertirse en el segundo máximo anotador en la historia en un choque de la NBA, dejando atrás al legendario Kobe Bryant.

¿Cuánto tiempo tenía Kobe Bryant como segundo máximo anotador en la historia?

Como la historia siempre se escribe con un molde especial, pasaron exactamente 20 años desde aquella memorable noche de "Black Mamba" anotando 81 puntos, siendo el primero en el baloncesto moderno en superar las 80 canastas y el segundo después de Wilt Chamberlain, quien había anotado 100 puntos en un choque 44 años antes (1962).

Aquella jornada heroica de Bryant, ocurrió exactamente el 22 de enero de 2006, donde se colocó la capa y sumó el 66,4% de las canastas de su equipo, los Angeles Lakers, quienes acumularon 122 aciertos a cambio de los 104 de los Toronto Raptors.

55 de esos 81 puntos fueron en la segunda mitad para Kobe, luego de irse al descanso abajo por 14 y en total, estuvo en el tabloncillo 42 de los 48 minutos de juego, sellando su marca con 28 canastas en el periodo final.

Cifras de Kobe Bryant en esa noche histórica de 2006:

81 puntos

28/46 tiros de campo (61%)

7/13 triples

18/20 tiros libres.

Cifras de Bam Adebayo con su memorable noche de 83 puntos:

83 puntos

20/43 tiros de campo (46%)

7/22 triples

36/43 tiros libres

En este desafío, Adebayo también se mantuvo en la cancha por 42 minutos y la principal diferencia en comparación a Bryant en aquella ocasión, fue la cantidad de tiros libres que lanzó Bam, acumulando más del doble que Kobe.

Cabe destacar que en triples ambos acertaron siete, pero Kobe tuvo menos intentos y el porcentaje de tiros de campo de Kobe fue superior al de Adebayo.

Lo cierto es que los récords están hechos, para romperse y nuevamente quedó ratificado con un personaje que probablemente nadie creía que podía conseguir esta grandiosa gesta.

Únicos jugadores en la historia con más de 80 puntos en un juego: