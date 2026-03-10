Clásico Mundial: Omar López confía en lo que puede lograr Eduardo Rodríguez frente a Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

En cuestión de muy pocas horas comenzará el juego más esperado de la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2026: Venezuela vs República Dominicana. Para dicho compromiso, pautado para este miércoles a partir de las 8:00 pm, el duelo de abridores será entre Eduardo Rodríguez y Sandy Alcántara.

Ambas selecciones comparten el objetivo de conseguir una victoria que les permita adueñarse del primer lugar en solitario, ya que de hacerlo estarían evitando a Japón en el cruce de cuartos de final. Es por eso que el choque en el LoanDepot Park tendrá muchas cosas importantes en juego.

A marcar la diferencia con la experiencia de E-Rod

Si bien este martes fue jornada libre para el combinado nacional, el grupo tuvo su sesión de entrenamientos para ponerse a tono para la cita frente a los quisqueyanos. Allí, las cámaras de Meridiano Televisión estuvieron presentes para saber de primera mano la opinión del manager Omar López respecto a su próximo abridor.

Recordemos que Eduardo Rodríguez es el brazo de mayor experiencia de este roster, por lo que no hubo mejor elección para asumir la responsabilidad de abrir un encuentro crucial para las aspiraciones de Venezuela en este Clásico Mundial.

"Eduardo Rodríguez es uno de los lanzadores de mayor experiencia que tenemos en Venezuela ahora mismo. Le tocó ese espacio para abrir frente a Dominicana", comentó el estratega venezolano.

Luego complementó: "Creo que es un lanzador que tiene las credenciales para hacer un gran trabajo contra los dominicanos, y sé que lo va a hacer. Ya después el bullpen dictará el resto del juego".

Tal como se mencionó anteriormente, la idea de conquistar el primer lugar del Grupo D es para no enfrentarse en la segunda ronda a Japón, otro de los potenciales candidatos a ganar el torneo. Pero con todo y eso, desde este miércoles el nivel de exigencia comenzará a crecer sí o sí para el elenco venezolano.

"A partir de ahora el Clásico Mundial comienza a tomar un poquito más de calor, lo cual nos dará a nosotros la posibilidad de estar en una final", concluyó Omar López.