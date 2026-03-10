Hipismo

Conozca el hijo del semental Corniche que acaba de ser subastado en $1.350.000 en el primer día de Ocala Breeders’ Sale

Es el primer dosañero que supera las siete cifras en las subastas que dieron inicio este martes

Por

Saúl García
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 03:44 pm
Este 10 de marzo, en el condado de Ocala se dio inicio a la edición 2026 de la Ocala Breeders’ Sale que se realiza cada año y se subastan los primeros potros de dos años que comenzarán carrera como purasangres en el segundo semestre del año y pelearán por ser parte de la triple corona de la temporada 2027.

Ocala Breeders’ Sale: Primer potro que supera el millón de dólares

Un potro de dos años con el hip 95, y consignado por Pick View Agent XXIV, fue subastado la mañana de este martes por un precio de $1.3 millones de dólares para ser el primer ejemplaren alcanzar o superar las siete cifras en las nacientes Ocala Breeders’ Sale.

El dosañero, es nacido el 8 de mayo del 2024, es un producto del semental Corniche en la yegua madre canadiense Leigh Court por Grand Slam, el cual en su ajuste en la pista de la semana pasada dejó parcial de 21’ en 400 metros o el cuarto de milla.

Su papá, Corniche, fue un campeón purasangre de dos años, ganador de tres en cuatro participaciones, el cual generó $1.2 millones de dólares como purasangre y su victoria más reluciente fue en la Breeders’ Cup Juvenile G1 del 2021.

 

Martes 10 de Marzo de 2026
