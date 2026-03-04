Reporte de briseos: Los mejores registros por distancia en la jornada de la Ocala Sale

Suscríbete a nuestros canales

Aparte del impresionante trabajo del hijo de Army Mule, varios ejemplares detuvieron el reloj en los 9 segundos durante la sesión inaugural. La próxima semana, a partir del martes 10, iniciará la edición 2026 de la Ocala Sale de marzo en Florida. Estos potros de dos años buscarán su debut como purasangres en el segundo semestre de 2026, con la mira puesta en la gloria de la Triple Corona de 2027.

Ocala Sale March: Los mejores trabajos del primer día de briseo

Durante la jornada de este miércoles, el Hip 139, un potro nacido el 18 de marzo de 2024 y consignado por César Loye Training & Sale, registró el mejor tiempo en lo que va del primer día de exhibiciones. Este ejemplar destaca como el principal atractivo para las subastas de marzo en Ocala.

El futuro corredor es un hijo del semental Army Mule en la yegua madre Marching Fire (por Midnight Lute), nacido en el estado de Arkansas. Gracias a su desempeño en la pista, el potro se perfila como uno de los productos más costosos de la temporada. El dosañero detuvo el cronómetro en 9.3 segundos para el recorrido de un furlón (200 metros), marca que lo convierte en el primero en alcanzar dicho registro en un trabajo oficial este año.

Velocidad pura: Los mejores tiempos por debajo de los 10 segundos

Además del líder de la jornada, otros potros de dos años exhibieron su potencia en la pista de entrenamientos de Ocala, Florida. Estos ejemplares lograron registros destacados de 9.4 segundos, lo que asegura una competencia feroz en el ring de ventas.

A continuación, el resumen de los prospectos más veloces del primer día: