El Venezuela-Dominicana será el más caro en el Clásico Mundial 2026

Venezuela y República Dominicana volverán a compartir grupo para la venidera edición del Clásico Mundial de Béisbol, donde los quisqueyanos buscarán revancha con una plantilla llena de superestrellas como Juan Soto, Fernando Tatís Jr., Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr.

Los venezolanos, quienes nuevamente tendrán como referente a Ronald Acuña Jr., se quedaron con la victoria en el pasada enfrentamiento cuando superaron cinco carreras por una. Para la próximo entrega, que arrancará este viernes 5 de marzo, ambas novenas son los principales candidatos a liderar el Pool D, la cual también hará vida Nicaragua, Países Bajos e Israel desde el loanDepot Park de Miami.

Venezuela vs Dominicana: el más caro del Clásico Mundial

Según los datos más recientes de Tick Pick, los juegos más caros del Clásico Mundial de Béisbol 2026 por precio promedio de compra de entradas son dominados por partidos entre equipos de gran rivalidad en el Caribe. En este caso y con el antecedente más reciente, el encuentro entre República Dominicana y Venezuela se lleva la delantera con un precio promedio de $337, lo que refleja el enorme interés y la rivalidad histórica entre ambas selecciones en el béisbol internacional.

Además del esperado compromiso en Miami, siguen muy de cerca otros desafíos destacados, como el de Puerto Rico contra Cuba, cuyo precio promedio es de $296, y el México contra EE. UU., con entradas a un promedio de $245, demostrando el atractivo global de estos enfrentamientos.

El listado también incluye otros partidos con un importante valor en el mercado de boletos. El enfrentamiento entre Puerto Rico y Colombia tiene un precio promedio de $202, mientras que el Puerto Rico contra Canadá se posiciona en el quinto lugar con $197. Estos precios reflejan no solo la calidad del béisbol que se espera, sino también el fervor y la pasión que los fanáticos tienen por ver a sus equipos en el escenario del Clásico Mundial de Béisbol, que siempre atrae a una audiencia global ansiosa por ver a las mejores selecciones del mundo competir en este prestigioso torneo.