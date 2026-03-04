Yoelbis González advierte: "Varios de mis conducidos poseen clara opción de victoria"

Suscríbete a nuestros canales

Yoelbis González es, sin duda, uno de los jinetes profesionales que más atención atrae entre la afición por su impecable y consistente labor que quedo en manifiesto con la gran victoria alcanzada por intermedio del ejemplar importado Magicshadow el pasado domingo.

Su estilo se define por una disciplina y un compromiso total, donde busca que cada ejemplar entregue su máximo rendimiento y cruce el disco en la mejor posición posible. González ha demostrado ser una silla de gran confianza en La Rinconada y que además cuenta con una reputación de solidez.

Esta dedicación resulta muy beneficiosa para los aficionados, pues les ofrece una base confiable al momento de descifrar el complicado acertijo hípico y realizar sus jugadas exóticas. El popular jinete nos acompañó de nuevo este miércoles.

Con seis importantes compromisos Yoelbis se alista para afrontar la reunión 11, la primera monta es con la importada Brookline que hace su debut en La Rinconada.

-Una yegua que se presenta con muy buenos trabajos, he tenido la oportunidad de galoparla numerosas veces. De verdad ha demostrado bastante calidad corredora y esperamos que lo que ha realizado en cancha lo haga en carrera.

Clásico Ana María Freudman (GIII) y luego de 140 días sin correr, regresas con la campeona Princess Warrior.

-Muy poco lo que tengo que decir de esta yegua, todos sabemos que es una campeona. Mucha salud de por medio para ella y que mantenga sus condiciones físicas para que en esta oportunidad obtengamos otro triunfo de carácter selectivo.

Para el 5y6 nacional, arrancas en la tercera válida en el lomo nuevamente de Princess Atena en recorrido de 1.200 metros.

-Con esta yegua lamentablemente no hemos tenido la mayor de la suerte, sus últimas competencias han sido un poco accidentadas. Pero para este domingo libre de todo tropiezo y teniendo la fe puesta de que en esta ocasión todo nos saldrá como esperamos, buscaremos el triunfo en el nombre de Dios.

Otra que viene de perder una carrera increíble, Gran feronia en la cuarta válida.

-Sí, hemos perdido dos carreras increíbles con ella. Su entrenador y mi persona tenemos bastante seguridad de que este domingo vamos a lograr el primer triunfo de su campaña.

Y cierras en la quinta válida con la yegua Catira Peshosha

-Primera vez que la monto no la conozco muy bien, ella tiene cierta velocidad y esperamos que tenga un poco de fuerza en los metros finales para si lograr la raya en ganancia .

