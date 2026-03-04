Cambios en el 5y6 de Hinava: Entérate del primer retirado oficial de la R06

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 07 de marzo se presenta la sexta reunión, a disputarse en el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava), la cual, tendrá un atractivo programa de ocho carreras sin la inclusión de pruebas selectivas.

Valencia: Retiro 5y6 nacional Nómina Caballo

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la tarde de este miércoles 04 de marzo, a través de sus redes sociales, la información de una yegua que estaba inscrita para el 5y6 valenciano en el óvalo de Cabriales.

Precisamente, en la tercera carrera, primera válida para el juego del 5y6 valenciano, es para el lote de yeguas de tres y más años, debutantes, o no ganadoras (exclusiva para jinetes de Valencia), en distancia de 1.200 metros.

Entre la nómina de participantes estaba inscrita la tordilla Picona Da Neblina (número 5), pues contaba con la monta del jockey Josue García y se estrenaba en la cuadra del trainer José Antonio Pirona para los colores del Stud Cruz & Berta.

La nacida y criada en el Haras Paumar iba a reaparecer a la arena carabobeña tras 84 días sin correr y en su última actuación que fue el día 13 de diciembre de 2025 llegó sexta a 21 cuerpos de la ganadora Francisky.

Motivo del retiro: Hinava

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la nueva pupila de Pirona fue por Claudicación del miembro posterior izquierdo.