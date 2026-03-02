Hinava ratifica su compromiso: Una sexta reunión de transparencia y dividendos

Suscríbete a nuestros canales

El reencuentro de la afición valenciana con su hipismo superó todas las expectativas tras una jornada inaugural exitosa. El óvalo del Cabriales vibró en la pasada edición con ocho competencias de alto nivel, cita que tuvo como punto cumbre la victoria del caballo maduro Templario en el evento selectivo de la tarde.

El 5y6 nacional: El motor de la afición

Para este sábado 07 de marzo, el Hipódromo de Valencia tiene lista su sexta reunión de la temporada. El programa consta de ocho pruebas de gran interés técnico, con el tradicional 5y6 nacional como el eje central de la jornada.

El popular juego de las mayorías entrará en acción a la altura de la tercera competencia del programa. Esta prueba especial está reservada para yeguas de 3 y más años, debutantes o no ganadoras, quienes se enfrentarán en un recorrido de 1.200 metros. Una nómina de nueve ejemplares medirá fuerzas en la pista con el objetivo de alcanzar la victoria y adjudicarse la premiación adicional especial de $11.000, incentivo que garantiza una disputa máxima de principio a fin.

El respaldo del público hacia el sistema de apuestas se mantiene firme. Ya son cinco jornadas la que ha estado marcada por monto récord en recaudación, el popular 5y6 valenciano viene de registrar una recaudación total de Bs. 60.216.280,00, cifra que demuestra la confianza del apostador en el producto nacional. Para esta nueva entrega, las autoridades y analistas esperan que la afición responda con el mismo entusiasmo y respalde masivamente el sellado en el óvalo de Hinava.

Lideres: Temporadas Hinava

El jinete aprendiz José Daniel Calicho a pesar de no haber conseguido triunfos en la pasada reunión todavía se mantiene líder de la tabla con siete triunfos. Por su parte, en el renglón de los preparadores, Jesús Carfunjol Arteaga solo ganó en una ocasión y con todo y eso llega a 10 victorias que le permiten sacar cuatro de ventajas sobre su más cercano rival.

Hinava: Compromiso con la transparencia y la emoción

El hipismo en el centro del país vive un momento estelar. La invitación queda abierta a toda la familia hípica para que respalde el sistema oficial de apuestas a través del 5y6 nacional, el juego por excelencia que premia el análisis y la pasión del aficionado.

La cartelera en el óvalo de Valencia consta de ocho desafíos de alto nivel, diseñados para garantizar competitividad y equidad en cada metro del recorrido. Al sellar el cuadro oficial, el público no solo opta a dividendos de impacto, sino que fortalece la integridad de la industria hípica regional. La cita en la arena de Hinava asegura una jornada de transparencia absoluta y espectáculo deportivo de primera categoría.