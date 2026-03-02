Dominicana define abridores para juegos de exhibición contra Detroit Tigers

Suscríbete a nuestros canales

Antes de comenzar su accionar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, República Dominicana tendrá la oportunidad de mostrar su potencial como uno de los grandes candidatos a llevarse el título en su tierra por partida doble ante Detroit Tigers desde el Estadio Juan Marichal, ubicado en Santo Domingo.

Luis Severino y Brayan Bello serán los encargados de abrir los partidos de preparación antes del inicio del Clásico Mundial de Béisbol, de acuerdo con el anuncio del manager Albert Pujols. Ambos lanzadores, quienes han demostrado gran rendimiento en las Grandes Ligas, jugarán un papel fundamental en la preparación de la selección para el torneo, buscando afinar detalles de cara a la competencia internacional.

Los serpentineros quisqueyanos formarán parte de la rotación del equipo caribeño para el venidero certamen, donde compartirán el Grupo D junto a Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua desde el loanDepot Park, ubicado en Miami. Además de tener un cuerpo de abridores interesante, la novena posee argumentos contundentes en la ofensiva comandados por Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr.

Albert Pujols define rotación para Clásico Mundial 2026

Además, Pujols reveló que otros lanzadores como Cristopher Sánchez, Severino, Bello y Sandy Alcántara también serán parte de la rotación para el Clásico Mundial. Con estos nombres en la alineación, la República Dominicana contará con un cuerpo de lanzadores de gran calidad, que dará mucha confianza al equipo en su lucha por el título. Los campeones de 2013 se prepara con fuerza, y la elección de estos jugadores refuerza las expectativas de un rendimiento sobresaliente en el torneo.

En el caso de los brazos que se montarán en el morrito para los enfrentamientos de preparación, Bello es el que sobresale en sus números después de una temporada sobresaliente en las Grandes Ligas, donde acumuló récord de 11 victorias y nueve reveses, 124 ponches, WHIP de 1.24 y una efectividad de 3.35 en 29 presentaciones con Boston Red Sox en 2025.