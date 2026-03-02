En la mira: INH abre proceso de averiguación a esta yunta en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo 1 de marzo en el Hipódromo Internacional La Rinconada se realizó la décima reunión hípica de la temporada 2026, con una programación de 12 competencias donde no hubo pruebas clásicas y contó con la presencia del juego del 5y6 nacional a partir de la séptima carrera de la agenda dominical.

La Rinconada: Proceso de averiguación a jinete aprendiz

En el proceso de las carreras no válidas, a la altura de la tercera competencia se disputó una prueba para yeguas de siete y más años, ganadoras de una y dos pruebas en un recorrido de 1.200 metros donde la victoria la logró Nostra Vittoria, pensionada de Alain Casanova y montada por el por jockey profesional Álvaro Finol.

El tiempo oficial de la competencia fue de 76´ flat para los 1.200 metros y generó un dividendo de Bs 405 a ganador y Bs 278 el place, en dicha competencia, participó la yegua Mi Catira Emma del entrenador José Sánchez y la conducción del jinete aprendiz Samuel Yanez.

En las resoluciones que se dan a conocer cada semana después de la reunión finalizada por la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos se dio a conocer que los mismos han realizado la apertura de averiguación administrativa en contra de la yunta antes mencionada.