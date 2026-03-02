WBC: Estos son los mejores bateadores de Venezuela en el LoanDepot Park de Miami

Suscríbete a nuestros canales

El conteo regresivo para el inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026 no se detiene. La Selección de Venezuela, que debutará el 6 de marzo, se encuentra ubicada en el Grupo D junto a Países Bajos, Israel, Nicaragua y República Dominicana, rivales a los que enfrentará en el LoanDepot Park de Miami.

Bateadores candela en Miami

Si bien todavía no hay un panorama claro respecto al lineup venezolano para la cita mundialista, hay algunos nombres que sin duda estarán desde el arranque por lo que representan, por su calidad ofensiva y por su gran presente. Ellos serían Luis Arráez, Ronald Acuña Jr., y Willson Contreras.

Justamente, los mencionados peloteros venezolanos son los que cuentan con mejores números de por vida cuando juegan en el LoanDepot Park, algo que podría jugar muy a favor de Venezuela para tratar de tomar ventaja en sus encuentros.

El caso más obvio es el de La Regadera, quien fue pelotero de los Marlins de Miami durante temporada y media, conquistando además un título de bateo con dicho uniforme.

Números de Luis Arráez en el LoanDepot Park

.349 AVG

.839 OPS

145 H

6 HR

48 RBI

58 R

Por su parte, el de La Sabana ha sido un rival asiduo de Miami, sin mencionar que muy peligroso. De hecho, el compartir división también le ha permitido disputar una buena cantidad de encuentros en dicho estadio.

Números de Ronald Acuña Jr. en el LoanDepot Park

.353 AVG

1.041 OPS

61 H

9 HR

27 RBI

44 R

Finalmente, el podio lo cierra Willson, cuya carrera en la Liga Nacional se remonta desde hace una década. Además, vale mencionar que en su caso llegará con el bate encendido gracias a sus actuaciones en el Spring Training.

Números de Willson Contreras en el LoanDepot Park