¡Orgullo venezolano! Javier Castellano dicta cátedra con un triplete de lujo en Gulfstream Park

El hipódromo de Gulfstream Park presentó este sábado 28 de febrero una nueva jornada del Championship Meet, con una cartelera de gala con 14 competencias, entre las cuales destacaron un Stake y ocho eventos de Grado que distribuyeron una bolsa superior a los dos millones de dólares en premios selectivos.

Javier Castellano: Triplete Victorias Championship Meet Gulfstream Park

El jinete venezolano Javier José Castellano conquistó la tarde sabatina tres victorias, incluidos dos Graded Stakes y un Handicap. Su racha triunfal inició en la cuarta carrera, el Canadian Turf Stakes (G3), sobre los lomos del cuatroañero Tiz Dashing. El pupilo de Barclay Tagg detuvo el cronómetro en 1:38 segundos exactos para los 1.700 metros y devolvió un dividendo de $24,80 a ganador.

Poco después, en la novena competencia, el miembro del Salón de la Fama condujo al éxito a Tomasello en The San Cristobal Handicap. Bajo la preparación de Mark Casse, el ejemplar abonó un pago de $19,20 tras una sólida demostración en la pista.

Para cerrar con broche de oro, Castellano selló su brillante actuación en la décima prueba de la programación con la tordilla Just Basking en The Very One Stakes (G3). La yegua, bajo la tutela de Ian Wilkes, registró un tiempo de 2:11.1 para la distancia de 2.200 metros y otorgó un sorprendente dividendo de $29,00 a ganador.

Con estos resultados, el cuatro veces ganador del Eclipse Award alcanza un total de ocho victorias entre Stakes y Graded Stakes de acuerdo con la estadística de jinetes del Championship Meet 2026 en el óvalo de Florida, lo cual ratifica su vigencia en la élite del hipismo mundial.