Gustavo Dudamel se lleva un millón de dólares por esta razón

Para nadie es un secreto el talento musical del venezolano Gustavo Dudamel, quien lleva con enorme éxito la dirección de la Filarmónica de Los Ángeles. Hoy su labor es reconocida con el Herb Alpert Honor, un importante galardón humanitario.

Gustavo Dudamel galardonado

El criollo de 45 años recibió por el galardón la suma de un millón de dólares, con el objetivo de seguir impulsando labores sociales y educativas para niños.

Desde hace varias décadas el galardón Herb Alpert se ha dedicado en brindar recursos para que personalidades importantes puedan impactar con una transformación social.

Para Dudamel es un reconocimiento más en su carrera altruista, llevándose múltiples premios como Latin Grammy y tocando en el 2025 en el concierto de la banda británica Coldplay, junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Herb Alpert es una trompetista, productor y uno de los músicos más famosos del mundo, creando hace años el premio de honor con el fin de ayudar a los demás.

“Me siento muy honrado de que esto venga de alguien que abraza esta gran idea de la música como herramienta de transformación social”, dijo Gustavo al recibir el reconocimiento.

Utilización del dinero

Ahora el venezolano debe gestionar el millón de dólares en su Fundación Dudamel, que dirige junto a su esposa, la actriz española María Valverde.

El criollo podrá mantener programas musicales para pequeños, y abrir espacios para esos que no tienen la solvencia económica para estar en la música.

Alpert llamó a Gustavo como el “candidato perfecto” para saber canalizar el galardón.