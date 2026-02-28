Joven venezolano deslumbra en "La Voz Kids Alemania 2026"

Suscríbete a nuestros canales

El talento venezolano brilla y se impone en cualquier lugar del mundo, y una muestra perfecta de ello es el joven Fabio Olmedo, quien se encuentra compitiendo en “La Voz Kids Alemania”. Con tan solo 14 años, posee una voz potente que ha conquistado al jurado del show y al público europeo.

Talento criollo en el exterior

Su preparación en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo, en Barquisimeto, estado Lara, le han servido para deslumbrar en Alemania, con diversos temas, entre ellos “Mercy” del canadiense Shaw Méndez, que cantó a dúo con Álvaro Soler.

Durante su presentación en el programa musical, el joven se desplazó por el escenario con mucha fuerza y mostrando su potente voz, que dejó sin palabras al artista.

“Espectacular, muchas gracias tío”, comentó Soler al concluir la presentación con el joven.

Fabio Alberto Olmedo Barreto, gracias a la mencionada presentación obtuvo el pase de las cuatro sillas rojas, para estar en el programa que cuenta con franquicias por diversos lugares del mundo y que ha despegado la carrera de muchos talentos.

Olmedo nació el 29 de diciembre de 2011, en el estado Lara, conocida como “La capital musical de Venezuela”, y teniendo una gran pasión por el canto, baile y los instrumentos desde temprana edad.

Salida de Venezuela

Medios afirman que en el año 2023 Fabio decidió dejar Venezuela junto a su familia rumbo Alemania, donde tuvo que adaptarse a una nueva cultura, idioma y educación, que hoy lo hacen estar en el popular programa musical.

En redes sociales venezolanos se han mostrado muy felices y orgullosos del joven, no solo por representar con el corazón al país que lo vio nacer, sino también por despegar su carrera.

Fabio regresa por la revancha ya que el año 2025 estuvo en las audiciones, pero nadie del jurado volteó.