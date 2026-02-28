El combustible del MVP: Ronald Acuña Jr. busca repetir la fórmula en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Antes de que Ronald Acuña Jr. recogiera sus bates y dejara el campamento de los Bravos para reportarse con la selección de Venezuela, había una pregunta obligatoria: ¿Realmente influyó el Clásico Mundial de hace tres años en su histórica temporada de MVP en 2023?

Para "El Abusador", la respuesta es un rotundo sí. "Creo que ayudó mucho", comentó Acuña. "Hay excelente bateo, gran pitcheo y muchas superestrellas. En el último Clásico no me fue tan bien individualmente, pero este es un nuevo año y estoy emocionado".

Un adiós con pirotecnia en la Liga de la Toronja

Acuña no se fue de Atlanta en silencio. En su último juego de exhibición antes de unirse a sus compatriotas, el jardinero derecho castigó a los Medias Rojas con un Grand Slam durante una explosiva tercera entrada de 11 carreras en el CoolToday Park. Por si fuera poco, ya se había robado dos bases en el primer inning.

Este despliegue de poder y velocidad es la mejor señal para los Bravos. A sus 28 años, Acuña parece haber dejado atrás cualquier fantasma de su cirugía de rodilla de 2021.

"Es como volver a la normalidad, ¿verdad?", indicó el as de los Bravos, Chris Sale. "El año pasado uno esperaba lo mejor tras su cirugía, pero ahora eso quedó atrás. Verlo correr y sacar la bola del parque... ese es quien es él".

El "Efecto Clásico" en la preparación

Aunque en el Clásico de 2023 apenas bateó para .222 (de 18-4), la intensidad de ese torneo en marzo pareció ser el resorte que impulsó su histórica campaña de 40 jonrones y 73 bases robadas, una cifra que nadie en la historia de las Grandes Ligas había alcanzado simultáneamente.

El mánager de los Bravos, Walt Weiss, apoya totalmente esta participación: "¿Qué los va a preparar más que ese entorno? Creo que acelera el proceso de estar listo para la campaña regular".

Duelo de compañeros en el "Grupo de la Muerte"

Acuña no es el único que abandona el nido. Los Bravos verán partir a Ozzie Albies, Jurickson Profar y Chadwick Tromp (Países Bajos), además del prospecto Nacho Álvarez Jr. (México).

Lo curioso es que el destino los enfrentará de inmediato: Países Bajos y Venezuela abrirán el Grupo D en Miami el 6 de marzo. Este grupo es considerado por muchos como el más complicado, al incluir también a potencias como la República Dominicana, además de Israel y Nicaragua.

"Hablan de eso todos los días en el vestidor", relató el coach venezolano Eduardo Pérez. "Se dicen 'les vamos a ganar' y se bromean. Eso motiva a Ronald a prepararse mejor".

El peso de la historia

Para entender la dimensión de lo que Acuña logró tras su última experiencia internacional, basta ver los libros de récords. En 2023, no solo fundó el club 40/70, sino que se unió a una élite estadística impresionante:

Junto a Vladimir Guerrero y Albert Pujols , es uno de los únicos tres jugadores en la historia en batear sobre .335 con más de 40 jonrones a los 25 años o menos.

Sus 149 carreras anotadas en una temporada son la segunda mayor cantidad en la Era Divisional (desde 1969), solo superadas por Jeff Bagwell (152 en el año 2000).

Una misión para el orgullo nacional

A pesar de sus éxitos en Atlanta, Acuña tiene una deuda pendiente con su bandera. El orgullo de vestir el uniforme de Venezuela es lo que mueve al jardinero en este inicio de 2026.

"Cada vez que nos ponemos el jersey que dice Venezuela, me siento muy orgulloso", aseguró. "Dominicana y Estados Unidos tienen equipos muy buenos, pero nosotros también. Nacimos para esto. Jugaremos de la manera correcta y veremos qué pasa".