Guía de última hora para Gulfstream Park: Cambios, Lasix y los mejores aprontes para el sábado

Suscríbete a nuestros canales
El mes de febrero cierra por todo lo alto en Florida. Este sábado, el hipódromo de Gulfstream Park será el epicentro del hipismo mundial con una cartelera de 14 carreras que iniciará a las 12:30 p.m. (hora de Venezuela). La prueba central será el Fountain of Youth Stakes (G2), con una bolsa de $425,000.
NOTAS RELACIONADAS
Para realizar una apuesta inteligente, es vital conocer los movimientos de establo. A continuación, presentamos los cambios de implementos, el uso de medicamentos y los ejercicios más destacados de la jornada:
Reporte de Pista y Cambios
- Primera Carrera: Bite and Strike (2): 800 en 48.1 (arena rápida, GP, 23/02).
- Revolutionnaire (FR) (9): 1,000 en 1:02.1 (arena rápida, Payson Park, 19/02).
- Segunda Carrera (Debut con Lasix): Sovereign Law (1), Oso de Oro (2), McCann (3), Dark Assault (4), Three Mile Gold (6), Al Loud (7), Lincon’s Law (9), Grande Sorpreso (10) y Gilded Bandit (11).
- Tercera Carrera: Honey Dutch (4): Le quitan las gríngolas (Blinkers).
- Cuarta Carrera: * Tiz Dashing (4): 800 en 50 (grama firme, Palm Meadows, conos externos, 18/02).
- Stars and Strides (5): 800 en 48 (arena, Payson Park, 21/02).
- Quinta Carrera: * Llevarán Lasix por primera vez: Steel (3), Power Aura (4), Bold Fact (6), Criteria (7), Hickman Creek (9) y Better America (11).
- Zenick (10): Le colocan gríngolas (Blinkers).
- Sexta Carrera: Bossy Candy (4): 1,000 en 1:02.3 (grama firme, Palm Meadows, conos externos, 18/02).
- Séptima Carrera: * Steal Sunshine (3): Le colocan gríngolas (Blinkers).
- Knightsbridge (6): 800 en 48 (arena rápida, Payson Park, 14/02).
- Octava Carrera: McRavin (15, Elegible): 1,000 en 58.0 (grama firme, Palm Meadows, 20/02).
- Décimotercera Carrera: Echo Lane (1): 1,000 en 1:01 (arena rápida, GP, 14/02).
- Décimocuarta Carrera: * Bravaro (5): 800 en 47.1 (arena rápida, Palm Meadows, 13/02).
- Napoleon Solo (7): 1,000 en 1:01.2 (arena rápida, Palm Meadows, 13/02).
- Solitude Dude (10): 1,000 en 1:00.1 (arena rápida, Palm Meadows, 20/02).
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER