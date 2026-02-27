Emma Rabbe comparte mensaje sobre la maternidad de Daniela Alvarado

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y exreina de belleza venezolana Emma Rabbe compartió en Instagram un bonito mensaje para Daniela Alvarado. La rubia que vive en Canadá con sus hijos, posteó una imagen de su estadía en Venezuela durante el 2025, visitando a la familia de su exesposo Daniel Alvarado.

Emma habla de la hermosa Olivia

Rabbe posteó una imagen en la que aparece muy sonriente con Danielita, pero, lo más especial es que en la foto sale Olivia, la pequeña que Alvarado adoptó con su esposo José Manuel Suárez.

La Miss Venezuela Mundo 1988 aseveró que desde el 2025 sabía la noticia de la adopción de la hermosa Olivia, a quien sus famosos padres mostraron a todo el país en enero de este año, con una hermosa publicación en Instagram.

“Con la princesa Olivia y mi Daniela Alvarado. La foto es de cuando estuve el año pasado de vacaciones, yo también lo sabía. Los amo familia, nos vemos pronto”, escribió.

En este sentido, indicó que sueña con montar un local de sopa con la protagonista de la novela “Angélica pecado”, ya que según cocina muy bien.

Relación familiar

Emma estuvo casado por muchos años con Daniel Alvarado, juntos le dieron la bienvenida a sus tres hijos, Daniel Alejandro (nacido en 1999), José Diego (nacido en 2001) y Calvin Daniel (nacido el 3 de mayo de 2007).

La expareja y sus hijos siempre han tenido una gran relación con Daniela y con Carmen Julia Álvarez.

En su regreso a Venezuela, Rabbe vivió momentos de conexión con la familia Alvarado-Álvarez, quienes le cocinaron una rica sopa y la recibieron en su casa.