Pronósticos Santa Anita: picks gratis y el dato clave para el viernes 27 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Santa Anita Park es uno de los más importantes escenarios de carreras de caballos en Estados Unidos. Su gran temporada es el Classic Meet, cuya edición 2025-2026 tendrá otra semana de acción.

Este viernes 27 de febrero, comenzará otra semana del meeting que reúne a diferentes profesionales procedentes de varios lugares del mundo, quienes compiten bajo un radiante sol y una pista voladora. Presentamos nuestros pronósticos con el dato clave de la jornada, para combinar y ganar.

Análisis de las carreras y picks para Santa Anita Park

La primera carrera será en 1 1/16 millas sobre pista de grama (1.700 metros), siendo una prueba de Reclamo para no ganadores por $50.000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1.600m, grama (4:30 p.m. VEN)

Channel Place (7): repiten a Jaramillo. Voló con 800 metros en 46, sobre tapeta, el pasado 12 de este mes.

repiten a Jaramillo. Voló con 800 metros en 46, sobre tapeta, el pasado 12 de este mes. Can’t Say That (1): Estrena Lasix para esta prueba y lleva buena monta.

Estrena Lasix para esta prueba y lleva buena monta. Springline (9): Quedó de turno en la pasada en un grupo similar. No la descuiden.

Segunda Carrera | 1.100m, arena (5:02 p.m. VEN)

Deep Blue (2): En carrera de pocos inscritos, luce la entrenada por Dan Blacker que registra victoria en este escenario y es bajada de distancia. Es una favorita atrasada de la cual tienen rato esperando que vuelva a tomarse la foto.

Tercera Carrera | 1.600m, grama (5:34 p.m. VEN)

Please Focus (5): Su experiencia en la grama y velocidad, son sus armas fundamentales

Su experiencia en la grama y velocidad, son sus armas fundamentales Trusty Rusty (4): Es el favorito amplio del Morning Line. Buscará su primer éxito en el césped.

Es el favorito amplio del Morning Line. Buscará su primer éxito en el césped. Maniatic (Ire) (6): En la distancia lo hace bien. Tiene dos triunfos en cinco salidas. Monta Jaramillo.

Cuarta Carrera | 1.600m, arena (6:04 p.m. VEN)

Bandolero (1): Es el único que ha corrido la distancia en este circuito y por ello, el 7-5 que tiene está justificado. Ricardo González lo conduce por cuarta vez en el intento de llevarlo al círculo de ganadores.

Quinta Carrera | 1.600m, grama (6:35 p.m. VEN)

Just a Kiss (11): A pesar del incómodo puesto, esta viene de romper el Maiden en 1,700 en grama.

A pesar del incómodo puesto, esta viene de romper el Maiden en 1,700 en grama. Mayacama (2): Jaramillo con el reto de administrarle la velocidad que posee.

Jaramillo con el reto de administrarle la velocidad que posee. Quantum Innergy (1): Terminó muy cerca de la ganadora en la pasada y es fuerte enemiga.

Sexta Carrera | 1.100m, sintética (7:05 p.m. VEN)

Toulouse Detrac (5): Edwin Maldonado se sacará la espinita con esta rauda yegua que, ha ganado dos carreras en diez salidas en este hipódromo. En los ejercicios no muestra la rapidez que tiene en competencia. La distancia la favorece. Es el dato clave para hoy.

Séptima Carrera | 1.200m, grama (7:35 p.m. VEN)

Dhitjari (GB) (5): Tiene rato en este lote y no ha podido triunfar. Hoy puede ser el día.

Tiene rato en este lote y no ha podido triunfar. Hoy puede ser el día. Cuban Confusion (GB) (6): Ganador en su pasada y ahora monta Kimura. Luce peligroso.

Ganador en su pasada y ahora monta Kimura. Luce peligroso. Son of a Birch (10): Puede correr cerca de la velocidad para rematar con éxito.

Octava Carrera | 1.600m, arena (8:05 p.m. VEN)

Cherokee Nation (3): Tiene experiencia selectiva. Baffert le monta a Jaramillo esta vez.

Tiene experiencia selectiva. Baffert le monta a Jaramillo esta vez. Winston Ave (2): Compañero de establo del 3, estrenará Lasix para esta prueba.

Compañero de establo del 3, estrenará Lasix para esta prueba. Latitude (1): Potro que ha batallado en sus cuatro actuaciones. Tiene oportunidad.

Novena Carrera | 1.600m, grama (8:35 p.m. VEN)