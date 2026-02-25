De la mano del "Tío Bob": Emisael Jaramillo va por la victoria con Cherokee Nation el viernes en Santa Anita

Suscríbete a nuestros canales

Con sus habituales tres reuniones semanales, el hipódromo de Santa Anita Park dará inicio a otra semana del Classic Meet 2025-2026. En esta jornada participa el jinete criollo Emisael Jaramillo, quien se mantiene cerca de los punteros de la estadística y se incorpora de lleno a la disputa por el liderato.

Para la cartelera de este viernes, Jaramillo tendrá cinco compromisos. Destaca especialmente su dupla con el famoso entrenador Bob Baffert, miembro del Salón de la Fama y único preparador con dos Triple Coronas en lo que va de siglo.

Compromisos de Emisael Jaramillo este viernes

El “Tío Bob” le confía al guariqueño la conducción del potro tresañero Cherokee Nation, un hijo de Not This Time que busca su primer triunfo tras cinco intentos. Competirá en un Maiden Special Weight con premio de $70,000, en distancia de una milla sobre arena y frente a seis rivales.

Cherokee Nation enfrentará a su compañero de establo, Winston Ave, quien será conducido por Florent Geroux y parte como el gran favorito de la línea matutina con un momio de 9-5. Por su parte, el ejemplar de Jaramillo saldrá con una proporción de 2-1.

El resto de las montas de Jaramillo para la jornada son: