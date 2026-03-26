Fórmula 1: Clasificación del GP de Japón tendrá cambios

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La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) informó este miércoles 25 de marzo que la sesión de clasificación del Gran Premio de Japón, tercera fecha del Mundial de Fórmula 1, tendrá un cambio debido a la estructura del circuito de Susuka, aunque el ente en su comunicado dejó entrever que el ajuste no se aplicará en la carrera.

Cambio fue solicitado por los equipos

La FIA en su comunicado en las redes sociales, señaló que tras las reuniones con los equipos, pilotos de Fórmula 1 y los fabricantes de motores (Ferrari, Mercedes, Audi, Honda, Renault y Red Bull Powertrain) se decidió para el GP de Japón reducir el mínimo de energía regenerada, ya que el trazado de Suzuka tiene pocas curvas lentas donde se pueda frenar y recuperar carga.

Por qué el ajuste del uso de energía

"Para garantizar que se mantenga el equilibrio previsto entre el despliegue de energía y el rendimiento del piloto, la recarga máxima de energía permitida para la clasificación de este fin de semana se ha reducido de 9,0 MJ a 8,0 MJ".

Los pilotos tendrán menos energía eléctrica disponible para usar en una sola vuelta lanzada, es decir, ya no podrán ir con el pie a fondo y con el nuevo botón de "boost" eléctrico activado durante toda la vuelta. Tendrán que elegir estratégicamente en qué sectores sacrificar un poco de potencia para tener energía suficiente en la recta principal y la subida hacia la curva 130R.

La FIA con este cambio busca que la clasificación no sea solo apretar un botón, sino que el piloto gestione el E-boost. Veremos a los pilotos soltando el acelerador (lift and coast) incluso en clasificación o gestionando el despliegue manualmente, lo que aumenta la probabilidad de errores humanos y, por ende, una parrilla más impredecible.

Cuáles equipos se verán afectados

Este primer cambio radical de las reglas para recuperar la energía para los motores podría afectar a la eficiencia de Ferrari, Audi y Mercedes. Mientras que Red Bull, Renault y Honda podrían tener un poco de luz, ya que estos tres últimos han tenido problemas con la entrega de potencia de combustión.

Por su parte, Ferrari, Haas, Cadillac, Audi, McLaren, Williams y Mercedes tendrán que cambiar el mapa de potencia para la clasificación. Estas escuderías podrían sufrir en el tercer sector (la zona más rápida) si gastan demasiado en el revirado primer sector.

Por último, el ente detalló que estos cambios sobre la marcha "son un proceso normal" para refinar el nuevo reglamento de motores y regeneración de energía.