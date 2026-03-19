Fórmula 1: FIA evalúa sanción a Aston Martin de cara al GP de Japón

La integridad física de ambos pilotos de la escudería británica está bajo la lupa tras los alarmantes datos de la telemetría en China

Por

Jeferson Palacin
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 09:14 am
Lance Stroll - Aston Martin - Gran Premio de China - AP Photo/Vincent Thian
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) estudia restringir a Aston Martin en el Gran Premio de Japón. El motor Honda presenta vibraciones extremas que superan los límites de seguridad permitidos. Es riesgo latente que afecta directamente la seguridad de los pilotos.

El AMR24 de Aston Martin es un peligro para Fernando Alonso y Lance Stroll: los ingenieros detectaron que las oscilaciones en el chasis comprometen la estabilidad del monoplaza a altas velocidades. Esto genera una tensión que afecta directamente la salud de los pilotos.

El equipo de Silverstone trabaja contrarreloj para mitigar el impacto de la telemetría recolectada en el GP de China antes de viajar a GP de Japón. Una prohibición de FIA representaría un golpe para un equipo que está muy lejos de pelear por puntos y ahora de competir en pista.

Aston Martin rompe con Honda para el Gran Premio de Japón

Una alianza que parecía estratégica para Aston Martin terminó siendo un caos. Con un motor Honda que no funciona como en sus tiempos de Red Bull (cosa que era obvia). Ahora rompieron relaciones totalmente al punto de cancelar el livery para el Gran Premio de Japón.

El AMR24 se iba a vestir totalmente de blanco con detalles en rojo. Sin embargo, la afición no podrá ver uno de los livery más especiales de la temporada por los problemas que ambos equipos han tenido en las últimas semanas. Se cree que van a romper totalmente para 2027.

Calendario de la Fórmula 1 2026

  1. Gran Premio de Australia - 8 de marzo
  2. Gran Premio de China - 15 de marzo
  3. Gran Premio de Japón - 29 de marzo
  4. Gran Premio de Miami - 3 de mayo
  5. Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
  6. Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
  7. Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
  8. Gran Premio de Austria - 28 de junio
  9. Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
  10. Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
  11. Gran Premio de Hungría - 26 de julio
  12. Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
  13. Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
  14. Gran Premio de España - 13 de septiembre
  15. Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
  16. Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
  17. Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
  18. Gran Premio de México - 1 de noviembre
  19. Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
  20. Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
  21. Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
  22. Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre

