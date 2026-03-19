Fórmula 1: FIA evalúa sanción a Aston Martin de cara al GP de Japón

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) estudia restringir a Aston Martin en el Gran Premio de Japón. El motor Honda presenta vibraciones extremas que superan los límites de seguridad permitidos. Es riesgo latente que afecta directamente la seguridad de los pilotos.
El AMR24 de Aston Martin es un peligro para Fernando Alonso y Lance Stroll: los ingenieros detectaron que las oscilaciones en el chasis comprometen la estabilidad del monoplaza a altas velocidades. Esto genera una tensión que afecta directamente la salud de los pilotos.
El equipo de Silverstone trabaja contrarreloj para mitigar el impacto de la telemetría recolectada en el GP de China antes de viajar a GP de Japón. Una prohibición de FIA representaría un golpe para un equipo que está muy lejos de pelear por puntos y ahora de competir en pista.
Aston Martin rompe con Honda para el Gran Premio de Japón
Una alianza que parecía estratégica para Aston Martin terminó siendo un caos. Con un motor Honda que no funciona como en sus tiempos de Red Bull (cosa que era obvia). Ahora rompieron relaciones totalmente al punto de cancelar el livery para el Gran Premio de Japón.
El AMR24 se iba a vestir totalmente de blanco con detalles en rojo. Sin embargo, la afición no podrá ver uno de los livery más especiales de la temporada por los problemas que ambos equipos han tenido en las últimas semanas. Se cree que van a romper totalmente para 2027.
Calendario de la Fórmula 1 2026
- Gran Premio de Australia - 8 de marzo
- Gran Premio de China - 15 de marzo
- Gran Premio de Japón - 29 de marzo
- Gran Premio de Miami - 3 de mayo
- Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
- Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
- Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
- Gran Premio de Austria - 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
- Gran Premio de Hungría - 26 de julio
- Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
- Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
- Gran Premio de España - 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
- Gran Premio de México - 1 de noviembre
- Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre