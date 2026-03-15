Fórmula 1: Kimi Antonelli se inmortaliza con su victoria en GP China

El joven maravilla de Mercedes conquistó el Circuito de Shanghái y se convirtió con un hecho histórico que lo inmortaliza en la F1

Por

Meridiano

Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 09:20 am
Kimi Antonelli se convirtió hace un día en el Poleman más jóven en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, para el joven italiano de 19 años no fue suficiente eso; de hecho, con su victoria en el GP de China se inmortalizó en la historia de la categoría reina del automovilismo mundial.

Antonelli escribió una página dorada en la F1 al conquistar el GP China. Con una exhibición de talento, gestión y serenidad logró ganar su primera carrera, pero además, se inmortalizó en la historia de la competición al ser el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio.

El niño maravilla de Toto Wolff entró en una lista élite de jóvenes pilotos que terminaron siendo campeones junto a Max Verstappen y Sebastian Vettel. Para el mandamás de Mercedes, la victoria en Shanghái confirma que su apuesta por el italiano fue la acertada hace una temporada.

Top 3 pilotos más jóvenes en ganar un Gran Premio en la F1:

  1. Max Verstappen | 18 años, 7 meses y 15 días | GP España 2016
  2. Kimi Antonelli | 19 años, 6 meses y 18 días | GP China 2026
  3. Sebastian Vettel | 21 años, 2 meses y 11 días | GP Italia 2008

 

Kimi Antonelli reabre la lucha por el campeonato de la Fórmula 1

La hazaña de Kimi Antonelli no solo devuelve el protagonismo a Mercedes en la temporada 2026 de la Fórmula 1; también reabre la lucha por el campeonato mundial, en un año donde se pensaba que George Russell sería el gran favorito; el niño maravilla pide paso en el campeonato.

Antonelli no es solo un piloto con un talento impresionante, siendo aún un diamante por pulir. También está en la élite en su segunda temporada sin nada que perder con mucha experiencia por ganar. Algo parecido a lo que vivió Oscar Piastri con McLaren hace un año.

La diferencia entre Piastri y Antonelli, es que Toto Wolff ve al italiano de 19 años como el futuro de Mercedes. Por esa razón apostó por él con 16 años, por encima de la continuidad de Lewis Hamilton tras los malos resultados de las últimas dos temporadas en la Fórmula 1.

Calendario de la Fórmula 1 2026

  1. Gran Premio de Australia - 8 de marzo
  2. Gran Premio de China - 15 de marzo
  3. Gran Premio de Japón - 29 de marzo
  4. Gran Premio de Miami - 3 de mayo
  5. Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
  6. Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
  7. Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
  8. Gran Premio de Austria - 28 de junio
  9. Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
  10. Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
  11. Gran Premio de Hungría - 26 de julio
  12. Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
  13. Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
  14. Gran Premio de España - 13 de septiembre
  15. Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
  16. Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
  17. Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
  18. Gran Premio de México - 1 de noviembre
  19. Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
  20. Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
  21. Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
  22. Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre

Domingo 15 de Marzo de 2026
