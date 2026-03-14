Fórmula 1: George Russell extiende su liderato y gana la Sprint en China

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La carrera sprint en China dejó una gran batalla otra vez entre los Ferrari y Mercedes en las primeras diez vueltas, pero que al final dejó el mismo resultado que la semana pasada en Australia, triunfo de George Russell, quien extiende su liderato en el mundial de Fórmula 1.

El piloto del equipo Mercedes sumó la segunda victoria en una carrera sprint, recordemos que este evento fue incorporado al calendario en la temporada 2021 y hasta la fecha Max Verstappen domina este renglón con 13 triunfos.

La largada de Ferrari y sus neumáticos

Una vez más el sistema de largada de Ferrari y su turbo fue el protagonista de arranque, ya que logró hacer que sus dos pilotos desde la primera vuelta pudieran luchar por el podio.

Russell que partió desde la pole position, desde la curva dos batalló con Lewis Hamilton. Ambos pilotos se escaparon rápido y comenzaron a intercambiarse el primer lugar de la carrera en varias ocasiones, pero la degradación de los neumáticos del Ferrari permitieron al inglés de Mercedes solidificar el triunfos y su compatriota se tuvo que conformar con el tercer lugar.

Cuando salió el safety car debido a la salida de pista de Nico Hulkenberg (Audi), el otro piloto de Ferrari, Charles Leclerc, segundo, desaprovechó la oportunidad de ganar la F1 Sprint, debido a que cometió en la relargada que le permitió a Russell quedarse con la carrera corta.

Por su parte, el campeón del mundo, Lando Norris, tuvo un día gris ya que terminó en el cuarto lugar sin oportunidad de luchar el triunfo ni el podio. Sin duda, alguna los dos McLaren en ritmo de carrera están un escalón por debajo de Mercedes y Ferrari, ya que perdían dos décimas de segundo por vuelta.

El sistema de salida la nota negativa

Por segunda carrera seguida, el nuevo procedimiento de salida tuvo como víctimas a Max Verstappen (Red Bull Racing) y Kimi Antonelli (Mercedes), quienes cuando se apagaron las luces del semáforo, se quedaron anclados en la grilla, ya que el turbo de ambos carros comenzó a trabajar dos décimas más tarde luego que se soltara el embrague.

La FIA tendrá que revisar este problema que parece ser aleatorio, ya que en un circuito como Mónaco, donde no hay escapatorias y la pista es muy estrecha, se podría generar un terrible accidente con dos o más carros parados al momento de la salida.