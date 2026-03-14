Fórmula 1: Así baila Hamilton y Ferrari con "Macarena" previo al GP de China

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El Campeonato Mundial de Automovilismo de Fórmula 1 continúa su periplo por Asia y este fin de semana se disputará la segunda ronda del calendario, el Gran Premio de China, donde Ferrari busca en esta jornada corregir su error estratégico en Australia que le costó el triunfo y un doble podio en el arranque.

La escudería italiana para este fin de semana decidió llevar su innovador aleron trasero que causó sorpresa en la pretemporada en Baréin. Este dispositivo de Ferrari hace que las dos alas superiores giren sobre su eje para abrir y cerrar el DRS.

Esta ala fue bautizada como "Macarena", un nombre que le queda bien, ya que hace recordar a la famosa canción de la década 1990 que cautivó el mundo con su baile que obligaba a las persoans a girarse.

¿Qué pasó con Hamilton y Macarena?

Ferrari salió a la única práctica libre para el Gran Premio de China con su alerón giratorio pero los resultados no fueron positivos, ya que sus dos pilotos tuvieron complicaciones al momento de las frenadas al final de las rectas. Por ejemplo, Lewis Hamilton tuvo hasta un trompo cuando el alerón hizo el movimeinto de cierre, mientras que Charles Leclerc reportó que el carro se hacía insetable al frenar.

Estos problemas no se vieron durante la pretemporada, lo que hace entender que ambos pilotos iban en modo seguro para probar el alerón giratorio. La pregunta que no ha respondido Ferrari, es ¿por qué probarlo en un fin de semana de carrera sprin? donde no hay tiempo para realizar ensayos con partes.

¿Cuándo será el debut?

Lo cierto es que la escudería trata de recortar esa medio segundo de diferencia que tenía guardao Mercedes con la doble medición de su motor (y que ya fue aprobado por la FIA), así que habrá que espera cuándo será el debut oficial de "Macarena", ya que los dos pilotos de Ferrari decidieron no arriesgar y usar el alerío tradicional para la Carrera SprintF1 y el Gran Premio de China.