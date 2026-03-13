Fórmula 1

Fórmula 1: La feroz crítica de los pilotos al reglamento "Es Mario Kart"

Lo ocurrido en el inicio de F1 ha desatado una cólera entre los pilotos con la humillante comparación al Mario Kart de Nintendo

Por

Jeferson Palacin
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 11:28 am
Fórmula 1: La feroz crítica de los pilotos al reglamento "Es Mario Kart"
Parrilla 2026 de la Fórmula 1 - AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake
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El GP de Australia y lo que se ha visto en China mantiene en un malestar a los pilotos de la Fórmula 1. La gestión de la energía eléctrica domina el espectáculo y es algo que mantiene en cólera a: Max Verstappen, Checo Pérez y Fernando Alonso, junto al resto de la parrilla del 2026.

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Los pilotos denuncian que la dependencia de las baterías hace que los adelantamientos se sientan artificiales, restando valor al talento puro en la F1. Verstappen fue tajante: "He cambiado el simulador por la Nintendo Switch con el Mario Kart". Una de las críticas más feroces del 2026.

Sergio Pérez y su experiencia no es real: "Las carreras son muy falsas, te adelantan y adelantas, se parece a Mario Kart". Por otra parte, para Alonso ya no es un reto: "Antes había curvas que probaban los límites del piloto. Ese reto ya no existe". Los pilotos levantan la voz para un cambio.

Gabriel Bortoleto por otra parte reconoció: "Hice un adelantamiento sin querer, porque le coche de delante se quedó sin batería". Esteban Ocon comentó: "¿Puede el piloto marcar la diferencia con su estilo de pilotaje? No". Cada piloto tiene una manera negativa de ver el nuevo reglamento.

Fórmula 1 censura las críticas al nuevo reglamento

La Fórmula 1 tratando de evitar que se hable de manera negativa de la competición en la temporada 2026 ha decidido censurar a los que hablen mal del nuevo reglamento. Una situación que los mantiene incómodos por las palabras de Max Verstappen por ejemplo que fue tajante.

El cuatro veces campeón señaló desde hace mucho que es como manejar en Mario Kart. Una comparación ridícula que deja en evidencia el pésimo reglamento. En esa línea, decidieron censurar los comentarios de Max en su plataforma de F1 TV y quitar suscripciones a los aficionados que hable mal del reglamento.

FIA, Liberty Media y todo lo que tenga que ver con el nuevo reglamento de la F1 está en una guerra intensa con los pilotos. Una que claramente nadie tiene las de ganar porque se necesitan unos a otros para tener un campeonato competitivo y digno de ver.

Calendario de la Fórmula 1 2026

  1. Gran Premio de Australia - 8 de marzo
  2. Gran Premio de China - 15 de marzo
  3. Gran Premio de Japón - 29 de marzo
  4. Gran Premio de Bahréin - 12 de abril
  5. Gran Premio de Arabia Saudita - 19 de abril
  6. Gran Premio de Miami - 3 de mayo
  7. Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
  8. Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
  9. Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
  10. Gran Premio de Austria - 28 de junio
  11. Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
  12. Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
  13. Gran Premio de Hungría - 26 de julio
  14. Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
  15. Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
  16. Gran Premio de España - 13 de septiembre
  17. Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
  18. Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
  19. Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
  20. Gran Premio de México - 1 de noviembre
  21. Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
  22. Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
  23. Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
  24. Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre

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