Fórmula 1: Conflicto en Medio Oriente cancelaría dos carreras

Fórmula 1 está sumergia en el tema del conflicto armado en Medio Oriente. Lleva monitorizando la situación desde que comenzó y las opciones son de correr son realmente complicadas. De hecho, por falta de seguridad estarían por anunciar la cancelación de dos grandes premios.

El calendario de la F1 atraviesa una crisis logística sin precedentes debido a la inestabilidad en Medio Oriente. Los reportes indican que el Gran Premio de Baréin y Arabia Saudita serían eliminadas definitivamente del 2026. FIA anunciaría la decisión oficial durante los próximos días.

La cancelación de estas pruebas dejaría un vacío imposible de llenar, ya que no se contemplan sedes de reemplazo. Equipos y pilotos ya han sido informados sobre la posibilidad de correr un campeonato corto. El calendario quedaría con 22 de las 24 carreras estipuladas para el año.

Esta situación dejaría 5 semanas sin carreras entre el GP de Japón del 29 de marzo, hasta el GP de Miami el 3 de mayo. Una situación que no es ajena a la competición que ya ha tenido otros episodios iguales en el pasado. Sin embargo, hay una opción europea para cubrir una de las dos carreras.

Portimao la opción europea que podría entrar en el calendario de la F1 en 2026

El Autódromo Internacional do Algarve es una de las opciones reales que se manejan para el calendario 2026 de la Fórmula 1. La carrera en suelo Portugués, entraría para reemplazar al GP de Baréin o Arabia Saudita. De hecho, es una opción viable en muchos sentidos.

Portimão es viable por costos logísticos bajos: certificación FIA Grado 1, experiencia en carreras de la temporada 2020 y 21 con fletes directos desde Japón. Para fans, llena el hueco de 5 semanas con una carrera en un circuito de un alto nivel de competitividad.

Los vuelos son de bajo costo y es una zona turística por excelencia en Portugal. El Gran Premio en Portimao resuelve logística eficiente, revitaliza el calendario y maximiza la competición con una carrera en 5 semanas libres de ellas que puede servir a equipos para seguir adaptándose.