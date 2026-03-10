Yordano no pudo contener las lágrimas en el funeral de Willie Colón

Suscríbete a nuestros canales

El cantautor ítalo-venezolano, Yordano Di Marzo, estuvo presente en el funeral del legendario salsero Willie Colón, celebrado en la emblemática Catedral de San Patricio, en Nueva York.

La ceremonia reunió a familiares, amigos, colegas músicos y admiradores que acudieron para despedir al artista conocido como 'El Malo del Bronx', quien falleció el 21 de febrero de 2026 a los 75 años.

Durante la misa, realizada el 9 de marzo, se realizaron lecturas y presentaciones musicales en español e inglés, en una ceremonia marcada por la emoción y el recuerdo del legado del músico.

Yordano despidió a Willie Colón

En múltiples imágenes que rodaron en internet, se aprecia al artista muy conmovido en pleno centro de Manhattan, donde se llevó a cabo la sentida ceremonia.

A través de sus redes sociales, Yordano aclaró que su presencia en el funeral no fue casual. Según explicó, asistió por invitación directa de Alejandro Colón, uno de los hijos del salsero.

El gesto, contó el cantautor, representó un honor y también un momento profundamente emotivo, ya que su vínculo con Willie Colón se remonta a los inicios de su carrera musical.

El propio Alejandro recordó durante la ceremonia que su padre siempre soñó con que su despedida se realizara en la histórica catedral de Manhattan, deseo que finalmente se cumplió.

El agradecimiento de Yordano a Willie Colón

Durante sus declaraciones, Yordano evidentemente dolido por la partida de Willie, evocó la influencia que tuvo el músico puertorriqueño en su desarrollo artístico.

“Tenía buenas canciones (…) a mí me movió a componer, a seguir, a buscarle la vuelta a la música”, expresó el cantautor, al recordar cómo Colón reconoció su talento cuando apenas comenzaba a abrirse camino en la industria.

Para Di Marzo, ese respaldo fue determinante en su decisión de seguir escribiendo y consolidarse como uno de los compositores más influyentes de la música venezolana.

"Manantial de Corazón", el puente musical entre ambos

La conexión artística entre ambos músicos también quedó plasmada en la música. Uno de los temas más representativos de Yordano, “Manantial de Corazón”, fue versionado por Willie Colón en la década de los ochenta.

La canción fue compuesta por Yordano e incluida originalmente en su álbum homónimo publicado en 1984, convirtiéndose en uno de los sencillos más recordados de su repertorio.

Dos años después, en 1986, Colón decidió reinterpretar la pieza en clave salsera, llevándola a su propio universo musical y acercando la obra del cantautor venezolano a nuevos públicos en América Latina.