WBC: Dominicana sigue metiendo miedo en el Clásico con su ofensiva

La selección de la República Dominicana, dirigida por Albert Pujols, consolidó su estatus de favorita tras vencer 10-1 a Israel, apoyada en una actuación histórica de Fernando Tatis Jr. y una capacidad de generar contacto que ha sido calificada por los rivales como algo propio de una simulación de videojuego.

El primer Grand Slam quisqueyano

La jornada del lunes quedó marcada en los libros de récords durante el segundo episodio. Con las bases llenas y dos outs, Fernando Tatis Jr. enfrentó un cambio de velocidad a 78.7 millas por hora del abridor Ryan Prager. El impacto proyectó la pelota a 400 pies por el jardín izquierdo con una velocidad de salida de 104.9 mph. Este batazo no solo amplió la ventaja a 5-0, sino que se convirtió en el primer grand slam conectado por un jugador dominicano en todas las ediciones del certamen desde su creación en 2006.

Tatis Jr. finalizó el encuentro de 4-3 con seis carreras impulsadas, estableciendo una nueva marca nacional de remolcadas en un solo juego del Clásico Mundial. En la historia general del torneo, solo Ken Griffey Jr. supera esta cifra, tras producir siete anotaciones en un encuentro de la edición inaugural.

Oneil Cruz y el poder desmedido

La ofensiva dominicana no se limitó al batazo de Tatis Jr. Oneil Cruz continuó desafiando las mediciones de velocidad de salida. El campocorto conectó un cuadrangular solitario que abandonó el bate a 115.8 mph, empatando el segundo registro más potente en la historia del torneo. Curiosamente, el récord absoluto pertenece al propio Cruz, quien el viernes pasado detonó un batazo de 116 mph.

Hasta el momento, República Dominicana acumula nueve cuadrangulares en sus primeros tres compromisos. Esta cifra iguala la producción de México en 2009 y se ubica solo por detrás de los 11 bambinazos logrados por Cuba en ese mismo año. El manager de Israel, Brad Ausmus, definió la alineación dominicana como un "equipo de PlayStation", destacando la profundidad de un orden al bate que no ofrece descanso a los lanzadores contrarios.

La estrategia de Albert Pujols

Más allá del poder físico, la escuadra quisqueyana lidera el torneo en boletos negociados con 29 transferencias. Ante Israel, los bateadores dominicanos recibieron 11 bases por bolas, factor que Pujols destacó como la clave del éxito. La combinación de paciencia y agresividad ha permitido al equipo anotar 34 carreras en menos de tres partidos completos, incluyendo un nocaut previo ante Países Bajos.

Con el boleto asegurado a los cuartos de final, el conjunto dominicano mantiene el enfoque en el título. La eficiencia ofensiva y la rotación de estrellas que incluye a Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto y Junior Caminero proyectan un panorama complejo para cualquier cuerpo de lanzadores en las siguientes rondas eliminatorias.