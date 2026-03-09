Champions League: El Barcelona quiere dar un golpe en la mesa en Inglaterra

Suscríbete a nuestros canales

El camino a la "Orejona" se pone serio. Este martes, el Barcelona regresa a una de las aduanas más difíciles de la Premier League con el antecedente a su favor, pero ante un rival que ha mutado en una máquina de hacer goles en las últimas semanas.

Hansi Flick en la rueda de prensa previa afirmó que, "El Newcastle juega bien, presionará uno contra uno, es rápido en ataque... tenemos que defender muy bien, con orgullo y valentía".

Los de Flick llegan descansados

Los azulgranas llegan a esta instancia con las piernas frescas. Al finalizar entre los ocho mejores de la fase de liga (cinco victorias, un empate y dos derrotas), el equipo de Flick se ahorró el desgaste físico y mental de los play-offs de febrero.

La confianza del vestuario culé es plena, especialmente recordando lo sucedido en la primera fase. En su anterior visita a las "Urracas", el Barcelona se llevó los tres puntos con un marcador de 2-1, gracias a una noche inspirada de Marcus Rashford, cuyo doblete silenció St. James' Park.

El atacante inglés sigue siendo una de las principales amenazas para una defensa local que sufre con las transiciones rápidas.

Gordon, la esperanza del Newcastle

A diferencia de los catalanes, el Newcastle tuvo que sudar su clasificación tras quedar en el puesto 12 de la tabla general.

Sin embargo, esa ronda de play-off ante el Qarabag terminó siendo un festín de confianza. Un global de 9-3 que dejó claro que el equipo está en su mejor momento realizador.

El nombre propio del Newcastle es Anthony Gordon. El joven extremo está firmando la temporada de su vida y ya escolta la cima de la tabla de artilleros con 10 goles en la presente edición.

Su velocidad y capacidad de finalización serán la prueba de fuego para la línea defensiva adelantada que suele proponer el Barcelona. De hecho, en el partido entre ambos, descontó para su equipo al minuto 90.