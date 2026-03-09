Lucha cerrada: Humberto Correia y Ricky D’Angelo en duelo por el primer meeting

Suscríbete a nuestros canales

Luego de haberse realizado 11 reuniones hípicas del primer meeting en el óvalo de Coche como parte de la temporada 2026, los entrenadores Humberto Correia y Riccardo D’Angelo sumaron una victoria este domingo 8 de marzo con sus ejemplares para continuar la lucha por la cima de la clasificación de entrenadores más ganadores del 2026.

La Rinconada: Humberto Correia y Ricky D’Angelo por la cima del meeting

Por tercera semana consecutiva, el entrenador Humberto Correia inició con una victoria en la primera válida del 5y6 nacional, mediante el ejemplar Invencible con la monta del jockey profesional Robert Capriles con un tiempo oficial de 86’3 para los 1.300 metros de la distancia y un dividendo de Bs.130,84 a ganador y Bs. 154,13 el place.

Por su parte, el entrenador Riccardo D’Angelo sumó otro lauro a su cuenta personal con la yegua importada Miss Paola, la cual se llevó la novena competencia dominical y quinta de las válidas del 5y6 nacional con la monta del jockey profesional Francisco Quevedo para el Stud Larkin.

Estadística de entrenadores en el primero meeting

Con su victoria de este domingo, el entrenador Humberto Correia llegó a 12 lauros de 28 ejemplares presentados para una increíble efectividad del 43 % de victorias y así mantenerse como líder del meeting entre sus colegas por segunda semana de manera consecutiva.

En cambio, el entrenador Riccardo D’Angelo llegó a 11 fotografías con sus pensionados de 56 que ha hecho correr para seguir en el segundo lugar de la tabla. El entrenador Carlos Luis Uzcátegui, aunque no logró sumar este domingo, se mantiene en el tercer lugar, ahora igualado con Fernando Parilli Jr.

Entrenadores más ganadores del primer meeting