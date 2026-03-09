La Vinotinto cerca de jugar un amistoso contra esta selección europea

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo ciclo de la Vinotinto, ahora bajo las riendas de Oswaldo Vizcarrondo, podría tener su primer gran examen internacional en suelo europeo.

Ante los cambios de último minuto en el calendario internacional, Escocia ha emergido como el candidato más fuerte para enfrentar a Venezuela el próximo 6 de junio, ocupando el lugar que originalmente correspondía a Perú.

Venezuela se beneficia

La oportunidad surge tras un movimiento estratégico en la CONMEBOL y la UEFA. La selección de Perú finalmente habría cerrado un compromiso de alto calibre contra España, dejando a los escoceses con una fecha libre en su preparación final.

Para Escocia, este partido no se trata de un simple amistoso. Clasificados al Mundial 2026, los británicos han solicitado específicamente un rival sudamericano para el 6 de junio.

El sorteo los encuadró en el Grupo C junto a Brasil, y el cuerpo técnico escocés busca un sparring que les brinde el ritmo físico, la presión y la picardía característica del fútbol de la región antes de su debut en la cita máxima.

Inicio de la "era Vizcarrondo"

Tras la salida del "Bocha" Batista y el fallido intento de clasificación al Mundial actual, la Federación Venezolana de Fútbol ha apostado por un proyecto a largo plazo (2026-2034) liderado por un ídolo de la casa.

Para Oswaldo Vizcarrondo, este duelo ante Escocia representaría la plataforma ideal para implementar su filosofía, probar nuevos nombres y reconstruir la moral de la selección, tras el fracaso en las eliminatorias.

De confirmarse en las próximas horas, la Vinotinto viajaría a territorio internacional para medirse a una selección física y motivada, brindando a la afición venezolana una primera mirada real de lo que será el camino hacia el 2030 bajo el mando del "Patrón".